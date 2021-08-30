Рош га-Шана 2021: коли і як відзначають Єврейський Новий рік, важливі традиції та заборони

Рош га-Шана або Єврейський Новий рік не має чіткої дати святкування, і настає в юдейському календарі з молодиком сьомого місяця тішрей, а відзначається кілька днів. У 2021 році період святкування розпочнеться ввечері 6 вересня і триватиме до вечора 8 вересня, й ознаменує для юдеїв настання нового 5782 року.

Особливості свята, якому в Україні вирішили надати статус державного, які з ним пов'язані традиції та суворі заборони - читайте в матеріалі нижче.

Святкування Рош га-Шана - буквально в перекладі означає "голова року" - для віруючих має величезне значення і, згідно з Торою, вважається днем створення світу.

Це час для молитов, внутрішніх роздумів, переосмислення, а також дуже важливо покаятися за зроблені гріхи та попросити прощення. Вважається, що Бог на Рош га-Шана робить нові записи в книгу доль, визначаючи долю кожної людини. І саме в це свято молитва здатна вплинути на вердикт Господа.

Головні правила і традиції в Рош га-Шана

Однією з головних святкових традицій є відвідування синагоги та читання молитви про прощення гріхів - "слихота".

А ще слід прийти до водойми і витрусити у воду вміст кишень одягу, таким чином "звільняючись" від гріхів, або ж повністю зануритися у воду з головою - це називається "ташлих".

Існує традиція на Рош га-Шана сурмити в баранячий ріг - шофар - під час святкової служби в синагозі. Ці звуки закликають до молитви, покаяння і сповіщають про настання Нового року.

Ще одна особливість - у святкові дні Рош га-Шана юдеї звертають увагу на всілякі знамення, і вважається, що в цей період вони мають особливий сенс.

Хасид здійснює обряд в Рош га-Шана в Умані (фото: РБК-Україна)

Напередодні першого дня Єврейського нового року і в ніч другого дня зазвичай господиня дому запалює святкові свічки.

Важливими "кулінарними" правилами в Рош га-Шана є наявність меду на святковому столі, щоб наступний рік був "солодким" - і на початку трапези в нього занурюють шматочок хали (круглий хліб у формі вінка). Крім того, потрібно скуштувати гранат (а якщо він не росте в цьому регіоні, то яблуко). Також на стіл часто подають рибу з головою, нарізану кільцями моркву (у формі золотих монет).

Що забороняється робити в Рош га-Шана

Забороняється вживати гірку та кислу їжу, щоб наступний рік не приніс біди.

Не заведено їсти також є горіхи, тому що числове значення слова "горіх" на івриті дорівнює числовому значенню слова "гріх".

Заборонена будь-яка робота, окрім готування їжі.

Святкування Рош га-Шана в Україні

В Україні широке святкування Рош га-Шана проходить в Умані, куди з'їжджаються з усього світу тисячі євреїв-хасидів. Вони збираються на могилі цадика Раббі Нахмана (1772 - 1810 роки життя), засновника брацлавського хасидизму, який перед своєю смертю заповідав відвідувати місце свого поховання й обіцяв, що докладе всіх зусиль, щоб Бог виправдав грішника, якими важкими б не були його діяння та "за пейси витягне його з пекла".

Також вважається, що паломництво до його могили на Новий рік обов'язково має принести удачу. Обмивання в Умані відбувається на березі річки Кам'янка.

Обряд в Рош га-Шана на річці Кам'янка в Умані (фото: РБК-Україна)

Додамо також, що від Рош га-Шана починаються "Дні трепету" - 10 днів молитов і каяття, а кульмінацією цього періоду є свято - Йом-Кіпур - "День примирення".