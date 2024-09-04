Різдво Пресвятої Богородиці 2024: що не можна робити, аби не накликати горе

Різдво Пресвятої Богородиці - важливе церковне свято, яке присвячене народженню Матері Ісуса Христа. Це подія символізує початок порятунку людства та має глибоке значення у християнській традиції.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити у цей день, аби не накликати горе.

Дата свята

У 2024 році українці відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці за новим стилем - 21 вересня (8 вересня за старим). Це велике свято на честь народження Діви Марії, Матері Божої, яка була обрана Господом для виконання особливої місії - народження Ісуса і порятунку людства.

Історія свята

Різдво Богородиці - це одне з головних церковних свят, яке відзначає народження Матері Ісуса Христа та має стародавні релігійні корені. Ще до народження Діви Марії пророки передбачали цю подію і згадували у священних текстах.

Марія народилася в сім'ї праведних Йоакима й Анни, які довго молилися про дітей. Нарешті ангел сповістив їм, що скоро в них народиться донька, яка буде особливою і стане Матір'ю Спасителя.

Подружжя обіцяло присвятити свою дочку Господу, тому коли Марії виповнилося три роки, її відвели до Єрусалимського храму.

Що не можна робити

На Різдво Пресвятої Богородиці існують певні заборони, яких слід дотримуватись. Не варто робити наступне

Працювати: у день свята слід відпочивати від будь-якої роботи і домашніх обов’язків.

у день свята слід відпочивати від будь-якої роботи і домашніх обов’язків. Сваритися: варто уникати конфліктів і сварок з близькими.

варто уникати конфліктів і сварок з близькими. Відмовляти в допомозі: якщо хтось просить допомоги, не слід відмовляти, адже це може повернутися до вас.

якщо хтось просить допомоги, не слід відмовляти, адже це може повернутися до вас. Працювати: не слід займатися домашніми справами, такими як прибирання, прання, миття підлоги або рукоділля.

не слід займатися домашніми справами, такими як прибирання, прання, миття підлоги або рукоділля. Брати до рук голку чи ножиці: жінкам заборонено шити, в’язати та вишивати.

Жінкам не рекомендується сваритися зі свекрухою, адже це може надовго зіпсувати відносини. Окрім цього, після свята вже не рекомендується копати картоплю.

Хоча великі свята асоціюються з радощами, а не з сумом, відвідування кладовища церквою не забороняється.

Що треба робити на Різдво Богородиці

Це свято вважається одним із найважливіших днів у церковному календарі, коли віряни з усього світу вшановують Матір Божу та моляться за її заступництво.

Ось кілька важливих речей, які варто зробити цього дня:

Зайти до храму. Відвідайте церкву на службу, запаліть свічку і помоліться. Якщо можливості піти до церкви немає, можна помолитися вдома.

Молитися про допомогу. Люди звертаються до Богородиці, просячи її наставити на шлях істинний, принести мир і злагоду в сім’ю, допомогти бездітним парам отримати дітей і полегшити пологи вагітним жінкам.

Люди звертаються до Богородиці, просячи її наставити на шлях істинний, принести мир і злагоду в сім’ю, допомогти бездітним парам отримати дітей і полегшити пологи вагітним жінкам. Допомога матерям. В цей день особливо шанують матерів, стараючись усіляко їм допомогти і проявити турботу.

В цей день особливо шанують матерів, стараючись усіляко їм допомогти і проявити турботу. Збиратися родиною. Традиційно святкують сімейною трапезою, збираючись усією родиною за столом.

Традиційно святкують сімейною трапезою, збираючись усією родиною за столом. Вчиняти добрі справи. Подавайте милостиню або допомагайте нужденним. Вважається, що добро, вчинене із щирими намірами, повернеться щастям до вашої оселі.

Присвятіть цей день душевному миру та спілкуванню з близькими, адже Різдво Пресвятої Богородиці - це не лише час для молитви, але й можливість проявити турботу та любов до рідних.