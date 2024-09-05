Рош га-Шана 2024: когда еврейский Новый год, история и традиции празднования

Рош га-Шана 2024 года знаменует начало еврейского нового года. Этот праздник является временем для размышлений о прошлом году и духовного очищения.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда еврейский Новый год в 2024 году, а также историю и традиции праздника.

Дата праздника

В 2024 году еврейский Новый год, Рош га-Шана, начинают отмечать с вечера 2 октября и заканчивают вечером 4 числа. В этот день еврейская община отмечает начало 5785 года от сотворения мира по еврейскому календарю.

Это особый период для размышлений и самоанализа. В настоящее время евреи анализируют прошлый год, рассуждают о своих поступках и планируют будущее. Рош га-Шана также празднует сотворение мира и человека Богом.

История праздника

Рош га-Шана, еврейский Новый год, отмечается в течение двух дней, считающихся единственным продолжительным праздником, известным как "йом-ха-арихта". В эти дни евреям запрещено делать любую работу, за исключением приготовления пищи.

Праздник Рош га-Шана открывает период десяти дней, называемых "Днями трепета" или "Днями покаяния", которые продолжаются до Йом-Кипура (Судного дня). Верят, что в это время на небесах решается, кому будет дарована жизнь, а кому – смерть. В эти дни молитвы и покаяния призваны повлиять на это небесное решение.

На праздник в течение двух дней евреи посещают синагогу, где молятся и слушают звуки шофара - бычьего рога, символизирующего духовное очищение. Во время утренней молитвы у него трубят сторицей.

Накануне Рош га-Шана и в ночь на следующий день зажигают свечи. Это обычно делает женщина, являющаяся хозяйкой дома. Традиционно зажигают по крайней мере две свечи, но некоторые женщины добавляют по одной свече за каждого ребенка. Это символизирует начало праздника и помогает настроиться на новый год.

Традиции

В первый день праздника Рош га-Шана после дневной молитвы, но до заката евреи совершают обряд "ташлых". Верующие собираются у реки или другого водоема, где есть рыба, и символически бросают в воду кусочки хлеба или другие предметы, символизирующие их грехи, произнося соответствующие молитвы. Этот ритуал символизирует выкидывание всего плохого и неприятного, что произошло в течение года.

Традиционно на Рош га-Шана едят много сладкого в надежде на сладкий год, но избегают кислых или горьких продуктов, которые могут привлекать неприятности.

Праздничная трапеза на Рош га-Шана длится два вечера и два дня праздника. Вот что обычно подают на праздничный стол: