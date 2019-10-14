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Роналду вышел на "Олимпийский" в неподобающем виде (фото)

STYLERЖизнь    14.10.2019 - 21:01
Роналду вышел на "Олимпийский" в неподобающем виде (фото)
Роналду появился на стадионе Олимпийский в ненадлежащем виде (фото: instagram.com/cristiano)

Криштиану Роналду игнорирует футбольные правила безопасности в Украине

Знаменитый нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду за сутки до матча со сборной Украины вышел на тренировку на НСК "Олимпийский". При этом звездный форвард нарушил правела безопасности, тем что не снял перед тренировкой серьгу. Об этом сообщает Obozrevatel.

По правилам безопасности футбольным игрокам запрещено надевать на себя металлические украшения, включая, ручные браслеты или серьги. Это связано с тем, что во время игры спортсмен может за что-нибудь зацепиться и получить травму. Но у Роналду во время тренировки в левом ухе, не смотря на запрет, была сережка.

Роналду вышел на &quot;Олимпийский&quot; в неподобающем виде (фото)

Криштиану Роналду на тренировке на НСК "Олимпийский" (фото: obozrevatel.com)

Поединок между сборной Украины и Португалии пройдет сегодня, 14 октября, в 21:45 по киевскому времени. Стоит отметить, что матч состоится в рамках турнира Евро 2020.

Сегодняшняя игра со сборной Португалии очень важна для украинцев, поскольку наша команда может обеспечить себе путевку в финальную часть Евро 2020. Для этого сборной Украине необходимо сыграть ничью. Но, а в случае победы Украина выйдет на чемпионат Европы с первого места.

Первое место в группе также даст преимущество сборной Украины при жеребьевке. Если же наша команда проиграет Португалии, то главное будет потом не проиграть сборной Сербии с разницей более чем в пять голов.

Ранее сообщалось, что Роналду намерен опередить Месси по количеству "Золотых мячей".

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