Украина - Португалия: анонс матча

Фото: игроки сборной Украины готовятся к матчу с Португалией (facebook.com/ffukraine)

Готовимся к поединку 8 тура квалификации чемпионата Европы-2020

Сборная Украины в матче восьмого тура квалификации чемпионата Европы-2020 примет дома национальную команду Португалии. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно телеканалах "Футбол 1" и ТРК "Украина". Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. Роналду вошел в заявку на этот поединок.

14 октября 21:45

Киев, НСК "Олимпийский"

Матч с действующими чемпионами Европы Португалией - важнейшая игра отбора для сборной Украины, по результатам которой наша команда может обеспечить себе путевку в финальную часть Евро-2020. Для этого хватит ничьей, а вот три очка в этом поединке будут гарантировать "сине-желтым" не только выход на чемпионат Европы, но и первое место в группе, дающее преимущество при жеребьевке. В случае поражения с любым счетом, главное будет потом не уступить Сербии с разницей более чем в пять мячей.

Именно с противостояния между Украиной и Португалией начался для обеих команд отбор Евро-2020. Ничейный результат той игры стал для многих сенсационным.

В последнем матче квалификации Украина одержала домашнюю победу над сборной Литвы со счетом 2:0, а команда Фернанду Сантуша взяла верх над Люксембургом - 3:0.

За два тура до конца квалификации подопечные Андрея Шевченко уверенно занимают первую строчку турнирной таблицы, Португалия идет второй, но имеет игру в запасе. Обе сборные идут без поражений, в активе нашей главной команды лишь одна ничья, у португальцев - две.