ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Роналду вийшов на "Олімпійський" в неналежному вигляді (фото)

STYLERЖиття    14.10.2019 - 21:01
Роналду вийшов на "Олімпійський" в неналежному вигляді (фото)
Роналду з'явився на стадіоні Олімпійський у неналежному вигляді (фото: instagram.com/cristiano)

Кріштіану Роналду ігнорує футбольні правила безпеки в Україні

Знаменитий нападаючий збірної Португалії Кріштіану Роналду за добу до матчу зі збірною України вийшов на тренування на НСК "Олімпійський". При цьому зірковий форвард порушив правела безпеки, тим що не зняв перед тренуванням сережку. Про це повідомляє Obozrevatel.

За правилами безпеки футбольним гравцям заборонено надягати на себе металеві прикраси, зокрема, ручні браслети або сережки. Це пов'язано з тим, що під час гри спортсмен може через що-небудь зачепитися і отримати травму. Але у Роналду під час тренування в лівому вусі, не дивлячись на заборону, була сережка.

Роналду вийшов на &quot;Олімпійський&quot; в неналежному вигляді (фото)

Кріштіану Роналду на тренуванні на НСК "Олімпійський" (фото: obozrevatel.com)

Поєдинок між збірною України та Португалії відбудеться сьогодні, 14 жовтня, в 21:45 за київським часом. Варто зазначити, що матч відбудеться у рамках турніру Євро-2020.

Сьогоднішня гра зі збірною Португалії дуже важлива для українців, оскільки наша команда може забезпечити собі путівку у фінальну частину Євро-2020. Для цього збірній Україні необхідно зіграти нічию. Але, а в разі перемоги Україна вийде на чемпіонат Європи з першого місця.

Перше місце в групі також дасть перевагу збірної України при жеребкуванні. Якщо ж наша команда програє Португалії, то головне потім не програти збірній Сербії з різницею більш ніж у п'ять голів.

Раніше повідомлялося, що Роналду має намір випередити Мессі за кількістю "Золотих м'ячів".

Український коментатор зірвав голос після неймовірного голу (відео) Роналду став найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій чемпіонатів Європи
Новини України ФутболРоналду
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся