Сборная Португалии потеряла еще одного игрока перед матчем с Украиной

Фото: тренировка игроков сборной Португалии (facebook.com/PORTUGAL)

Карвалью покинул расположение команды вслед за Рафой Силвой

Сборная Португалии потеряла еще одного из ключевых исполнителей накануне матчей квалификации Евро-2020. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Португалии.

Накануне после тренировки было решено отправить со сбора полузащитника "Бетиса" Вильяма Карвалью. Врачи провели тесты и выяснили, что из-за повреждения футболист не сможет сыграть ни с Люксембургом (11 октября, Лиссабон), ни с Украиной (14 октября, Киев).

Вместо Карвалью в срочном порядке был вызван полузащитник английского "Эвертона" Андре Гомеш.

В отборе к Евро-2020 Вильям Карвалью провел все четыре матча сборной Португалии (без замен) и забил два гола.

Ранее расположения португальской сборной для прохождения дополнительного медицинского обследования и лечения оставил форвард "Бенфики" Рафа Силва.

Турнирное положение в группе В: Украина имеет 13 очков после 5 игр, Португалия - 8 (4), Сербия - 7 (5), Люксембург - 4 (5), Литва - 1 (5).

11 октября сборная Украины в Харькове примет команду Литвы.

Напомним, Роналду вошел в заявку сборной Португалии на матч с Украиной.