Роналду встановив новий рекорд і потрапив в історію. Але футбол тут ні до чого

Зі слів спортсмена, ця цифра - це не лише його досягнення, а ще й прихильників, яких він назвав частиною його життя.

"Ми створили історію - 1 млрд підписників! Це більше ніж просто цифра - це підтвердження нашої спільної пристрасті, драйву і любові до гри і за її межами. Спасибі за віру в мене, за підтримку і за те, що є частиною мого життя", - повідомив Роналду у соцмережах.

Кріштіану Роналду зібрав мільярд підписників у соцмережах (фото: instagram.com/cristiano)

На сьогодні у Кріштіану Роналду тільки в Instagram налічується 639 мільйонів підписників. Крім того, він має понад 170 мільйонів підписників на Facebook і 113 мільйонів на X.

Футболіст вже звик до рекордів

На початку 2021 року він став першою людиною, яка сумарно набрала 500 мільйонів підписників на Twitter, Instagram та Facebook. У листопаді 2022 року його кількість підписників в Instagram сягнула півмільярда.

Кріштіану також двічі встановлював рекорди за кількістю лайків на пости в Instagram. Перший рекорд було встановлено в жовтні 2022 року, коли він оголосив про те, що очікує народження близнюків, і пост набрав 32,6 мільйона лайків.

Кріштіану Роналду (фото: instagram.com/cristiano)

Однак через кілька тижнів, 19 листопада, він знову побив власний рекорд із постом, на якому він грає в шахи з Ліонелем Мессі. Цей рекламний пост для Louis Vuitton був зроблений відомим фотографом Енні Лейбовіц.

Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі (фото: instagram.com/cristiano)