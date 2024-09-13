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Роналду установил новый рекорд и попал в историю. Но футбол здесь ни при чем

Пятница 13 сентября 2024 12:50
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Роналду установил новый рекорд и попал в историю. Но футбол здесь ни при чем Криштиану Роналду (фото: instagram.com/cristiano)
Автор: Иванна Пашкевич

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, достигшим 1 миллиарда подписчиков в социальных сетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу форварда "Аль-Насра".

По словам спортсмена, эта цифра - это не только его достижения, но и поклонников, которых он назвал частью его жизни.

"Мы создали историю - 1 млрд подписчиков! Это больше чем просто цифра - это подтверждение нашей общей страсти, драйва и любви к игре и за ее пределами. Спасибо за веру в меня, за поддержку и за то, что являетесь частью моей жизни", - сообщил Роналду в соцсетях.

Роналду установил новый рекорд и попал в историю. Но футбол здесь ни при чем

Криштиану Роналду собрал миллиард подписчиков в соцсетях (фото: instagram.com/cristiano)

На сегодняшний день у Криштиану Роналду только в Instagram насчитывается 639 миллионов подписчиков. Кроме того, у него более 170 миллионов подписчиков на Facebook и 113 миллионов на X.

Футболист уже привык к рекордам

В начале 2021 года он стал первым человеком, суммарно набравшим 500 миллионов подписчиков на Twitter, Instagram и Facebook. В ноябре 2022 года его количество подписчиков в Instagram достигло полумиллиарда.

Криштиану также дважды устанавливал рекорды по количеству ругательств на посты в Instagram. Первый рекорд был установлен в октябре 2022 года, когда он объявил о том, что ожидает рождения близнецов, и пост набрал 32,6 миллиона лайков.

Роналду установил новый рекорд и попал в историю. Но футбол здесь ни при чемРоналду установил новый рекорд и попал в историю. Но футбол здесь ни при чемРоналду установил новый рекорд и попал в историю. Но футбол здесь ни при чемРоналду установил новый рекорд и попал в историю. Но футбол здесь ни при чем

Криштиану Роналду (фото: instagram.com/cristiano)

Однако через несколько недель, 19 ноября, он снова побил собственный рекорд с постом, на котором он играет в шахматы с Лионелем Месси. Этот рекламный пост для Louis Vuitton был сделан известным фотографом Энни Лейбовиц.

Роналду установил новый рекорд и попал в историю. Но футбол здесь ни при чем

Криштиану Роналду и Лионель Месси (фото: instagram.com/cristiano)

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