Роналду установил новый рекорд и попал в историю. Но футбол здесь ни при чем

По словам спортсмена, эта цифра - это не только его достижения, но и поклонников, которых он назвал частью его жизни.

"Мы создали историю - 1 млрд подписчиков! Это больше чем просто цифра - это подтверждение нашей общей страсти, драйва и любви к игре и за ее пределами. Спасибо за веру в меня, за поддержку и за то, что являетесь частью моей жизни", - сообщил Роналду в соцсетях.

Криштиану Роналду собрал миллиард подписчиков в соцсетях (фото: instagram.com/cristiano)

На сегодняшний день у Криштиану Роналду только в Instagram насчитывается 639 миллионов подписчиков. Кроме того, у него более 170 миллионов подписчиков на Facebook и 113 миллионов на X.

Футболист уже привык к рекордам

В начале 2021 года он стал первым человеком, суммарно набравшим 500 миллионов подписчиков на Twitter, Instagram и Facebook. В ноябре 2022 года его количество подписчиков в Instagram достигло полумиллиарда.

Криштиану также дважды устанавливал рекорды по количеству ругательств на посты в Instagram. Первый рекорд был установлен в октябре 2022 года, когда он объявил о том, что ожидает рождения близнецов, и пост набрал 32,6 миллиона лайков.

Криштиану Роналду (фото: instagram.com/cristiano)

Однако через несколько недель, 19 ноября, он снова побил собственный рекорд с постом, на котором он играет в шахматы с Лионелем Месси. Этот рекламный пост для Louis Vuitton был сделан известным фотографом Энни Лейбовиц.

Криштиану Роналду и Лионель Месси (фото: instagram.com/cristiano)