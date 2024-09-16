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Романтичні історії на основі книжок. 4 яскравих фільми, які зачарують вас сюжетом та героями

Романтичні фільми, зняті на основі книжок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Якщо ви любите відкривати для себе свіжі кінематографічні історії й шукаєте нових яскравих вражень, то наша наступна добірка може вам у цьому допомогти.

РБК-Україна (проєкт Styler) пише про атмосферні стрічки, які були зняті на основі книжок.

"Стрибок з висоти"

Фільм розповідає про дівчину, яка має серйозну тривожність, та зіштовхнулася із тим, що має подолати власні страхи та повернути собі контроль над власним життям. Усе це вона робить задля того, аби вшанувати бажання своєї найкращої подруги, і сміливі дії допомагають героїні знайти справжнє кохання.

 

"Зимова затока"

Ця стрічка розповідає про Елізабет і Йон-Йон, які живуть в одному місті, але у різних світах. Між ними спалахує пристрасне перше кохання, та чи допоможе це сильне почуття головним героєм впоратися із класовими та культурними бар'єрами, які між ними виникають?

 

"Завжди найкрутіший хлопець"

Дана комедія знайомить глядача з історією Марти, життя якої висить на волосині, а кохання вже не здається їй таким реальним. Героїня переносить операцію та починає процес одужання. Чи вдасться їй опанувати власні почуття, взяти гору над давніми секретами та долею, яка постійно вносить свої сюрпризи?

 

"Сьогодні ми поговоримо про той день"

Драма демонструє життєві шляхи Наренди й Адженг. Вони перетинаються вперше, а минуле зустрічається із сьогоденням в цій кінематографічній адаптації роману Nanti Kita Cerita tentang Hari від індонезійської письменниці Марчелли Фебрітрісії Путрі.

 

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