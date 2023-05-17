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"Роман Жадана і Соловій": артистка вперше прокоментувала чутки про стосунки із письменником

Христина Соловій відреагувала на чутки про свій роман із Жаданом (фото: facebook)
Автор: Василина Копитко

Співачка Христина Соловій вперше в публічному просторі прокоментувала чутки про свій роман із письменником та музикантом Сергієм Жаданом.

Артистка висловилась про своє особисте життя в ефірі радіо "Львівська хвиля".

Як прокоментувала Соловій чутки про роман

Христина стала гостею радіо "Львівська хвиля", де у неї поцікавились про формат стосунків із 48-річним лідером гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма".

"Відповідаю вам і всім, хто цікавиться. Дуже мені приємно, що є увага не лише до моєї творчості, а й до особистого життя. Але я буду дуже вдячна, якщо ви залишите його для мене. Я ніколи не говорила про своє особисте життя і не збираюся", - коротко відповіла Соловій.

При цьому вона зазначила, що у неї запланований виступ із Жаданом - концерт присвячений виходу його книги "Птах".

Звідки взялися ці чутки про роман

У грудні торік Христина Соловій випустила відвертий кліп "Юність", у якому роль її коханого виконав Сергій Жадан. Фанати були вражені, як артисти пристрасно цілувалися та обіймалися. Але сама Соловій заявляла, що все це було лише заради мистецтва.

Втім чутки про роман спалахнули з новою силою, коли на початку травня у мережі з'явилося відео, на якому Христина та Сергій, прогулювались парком, тримаючись за руки.

Обговорення ймовірного роману зірок стало ще жвавішим після інформації, що Жадан у квітні цього року подав на розлучення з Іриною Куніциною. Пара була у шлюбі 15 років та виховувала 10-річну доньку Марію.

Раніше ми розповідали про те, що в української поп-зірки знайшли новоутворення.

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Христина СоловийСергей Жадан