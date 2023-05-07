Жадан і Соловій після чуток про роман вперше показалися на публіці (відео)

Сергій Жадан і Христина Соловій вперше після чуток про роман з'явилися разом на публіці. Щоправда, про стосунки вони не говорили, але мило спілкувалися під час прес-конференції.

Що відомо про ймовірні стосунки митців - в матеріалі Styler далі.

Перша спільна поява на публіці

Сталося це 6 травня у Львові, де поет представив збірку віршів "ПТАХ: вірші, що стали піснями". На презентації були учасник групи "Мертвий півень" Роман Чайка, учасники групи "Жадан і Собаки" Євген Турчинов і Артем Дмитриченков, а також співачка Христина Соловій.

Під час заходу стосунки між поетом та співачкою не обговорювалися, але було видно, що вони добре знайомі: усміхалися один одному і сиділи поруч.

Варто зазначити, що збірка "ПТАХ: вірші, що стали піснями" вийде у травні від видавництва "Ковчег "Україна". 22 травня у Львівській Опері Жадан проведе унікальний однойменний концерт за участю друзів-музикантів, які виконуватимуть пісні на його вірші.

Що відомо про стосунки співачки і поета

Нагадаємо, кілька місяців тому Христина Соловій представила кліп на пісню "Юність". Там Сергій і Христина зіграли закоханих, а також пристрасно поцілувалися на камеру.

А днями популярна блогерка і співачка, фронтвумен гурту "Артилерія" Лєра Домрачова показала в Instagram відео, на якому видно, що Жадан і Соловій прогулювалися столичним парком, тримаючись за руки.