Голос страны 2020: кто стал победителем проекта

Голос страны 2020 (фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос страны 2020 14 финальный выпуск транслируется 26 апреля 2020 года на канале 1+1. В финале за победу в проекте боролись участники команды Тины Кароль, Дана Балана, Монатика, Потапа и Насти Каменских

Голос страны 14 финальный выпуск 10 сезона вышел 26 апреля 2020 года на телеканале 1+1. В этом выпуске участники команды Тины Кароль, Потапа и Насти Каменских, Дана Балана, Монатика боролись за право стать победителем юбилейного сезона песенного проекта.

Изначально зрители своими голосами определили победителей из команды каждого судьи, которые прошли во второй этап суперфинала. Так из команды Монатика за победу боролись Сергей Роман, Меллен Пасса, Юрий Самовилов, Сергей Асафатов и Лида Ли.

Но из команды Монатика больше всех голосов набрал Сергей Асафатов

Сергей Асафатов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сергей Асафатов (видео: YouTube)

Далее в борьбу за победу в десятом сезоне шоу вступила команда Дана Балана, в которую входит Назар Яцишин, Мария Кондратенко, Индира Едильбаева, Анастасия Балог и Дарья Петрожицкая.

Ко второму этапу суперфинала из команды Дана Балана вышла Индира Едильбаева.

Индира Едильбаева (фото: facebook.com/goloskrainy)

Индира Едильбаева (видео: YouTube)

После этого на сцену вышли участники команды Потапа и Насти Каменских. В команде выступили дуэт Екатерина Степура и Максим Перепелица, Юлия Коровко, Ерлан Баибазаров, Виталий Окс, и Анастасия Картвелишвили.

Во второй этап суперфинала юбилейного сезона Голоса страны из команды Потапа и Насти Каменских прошел Ерлан Баибазаров.

Ерлан Баибазаров (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ерлан Баибазаров (видео: YouTube)

Далее на сцену вышли участники команды Тины Кароль, в которую входят Анна Трубецкая, Даниэль Салем, Дарья Полоротова, Роман Сасанчин, Ольга Мельник,

Во второй этап из команды Тины Кароль прошел Роман Сасанчин.

Роман Сасанчин (фото: facebook.com/goloskrainy)

Роман Сасанчин (видео: YouTube)

Таким образом во второй этап прошли Сергей Асафатов, Индира Едильбаева, Ерлан Баибазаров и Роман Сасанчин. Участники спели песни, с которыми они пришли на проект Голос страны 2020.

А победителем юбилейного 10 сезона Голос страны 2020 стал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль, за него проголосовало больше всего зрителей. Он также выиграл новую двухкомнатную квартиру в Киеве.

Роман Сасанчин (видео: YouTube)