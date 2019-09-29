Роль первой леди: чем сегодня занимается Елена Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская инициировала создание украинских аудиогидов для крупнейших музеев по всему миру. Об этом она заявила в ходе визита в Соединенные Штаты Америки во время посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Кроме того, супруга президента приняла участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development, сообщается в официальном онлайн-представительстве Президента Украины.

Как сообщается, во время визита в Америку, Первая леди Украины заявила о желании упростить культурное обогащение для украинцев за пределами страны. Для этого она инициировала создание украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира, в том числе в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Елена Зеленская надеется, что уже в ближайшем будущем в крупнейших музеях мира украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке.

Кроме того, в рамках визита Президента Украины Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН супруга Главы Украинского государства Елена Зеленская приняла участие в обеде первых леди Fashion 4 Development (F4D). Fashion 4 Development – глобальная платформа, основанная в поддержку Целей развития тысячелетия Организации Объединенных Наций и инициативы ООН "Каждая женщина, каждый ребенок".

Елена Зеленская - что делает первая леди Украины сейчас (фото: instagram.com/president.gov.ua)

Fashion 4 Development – ежегодное мероприятие, в котором принимают участие первые леди, послы ООН, дипломаты и общественные деятели из более чем 100 стран мира. Целью обеда является укрепление сотрудничеств между дипломатией и модой на благо женщин и детей во всем мире. Также на мероприятии отмечаются заслуги дизайнеров и других представителей модной индустрии за их гуманитарную работу и вклад в позитивные социальные изменения. В этом году Почетная медаль присуждена Президенту Франции Эммануэлю Макрону, который выступил движущей силой в формировании принципов устойчивой экологической моды – "Пакта о моде" и включении моды в повестку дня G7.

Наград также удостоены Абрима Эрвиа и Розарио Доусон, основатели Studio 189, Карла Соццани, президент Фонда Алайи и основатель 10 Corso Como, и другие.

Елена Зеленская - что делает первая леди Украины сейчас (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития. Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам!" – написала Зеленская в своем Instagram.

Елена Зеленская - что делает первая леди Украины сейчас (скриншот: instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, что ранее Елена Зеленская "уделала" Меланию Трамп своим нарядом в Америке.