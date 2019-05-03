Роды Меган Маркл: появилась новая информация

Меган Маркл, которая со дня на день должна родить своего первенца, вызвала в Лондон своего доверенного визажиста Даниэля Мартина. Об этом сообщает издание Express.

Меган Маркл пользовалась услугами Даниэля Мартина во время проживания в США, а также визажист прилетал в Лондон накануне свадьбы Маркл и принца Гарри, чтобы сделать ей свадебный макияж. Также он присутствовал на вечеринке Меган Маркл в Нью-Йорке, которая была посвящена будущему малышу.

Королевские эксперты тут же сделали предположение, что близится момент родов и личного визажиста Меган Маркл вызвала, чтобы он привел в порядок ее внешность сразу после рождения ребенка.

Меган Маркл (Getty Images)

Кроме того, у фанатов королевской семьи закрались подозрения, что ребенок уже появился на свет, но члены королевского дворца хранят молчание.

Отец Меган Маркл был замечен за выносом еды из суши-ресторана Терияки в прибрежном городе Росарито, Мексика. И хотя он не собирается посетить дочь, чтобы посмотреть на новорожденного внука, отпраздновать его рождение, по мнению фанатов, он может и на расстоянии.

Также поклонников королевского дворца насторожил тот факт, что букмекерская контора PaddyPower остановила прием ставок. Представители букмекерской конторы заявили, что предполагают о прибытии ребенка Меган Маркл и принца Гарри уже в ближайшие сутки.

Однако на данный момент нет ни подтверждения того, что роды у Меган Маркл начались, ни опровержения данной информации.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл попала в скандал из-за поздравления принцессы Шарлотты.

А также рассказывали о том, что герцогиня Сассекская собирается нарушить еще одну традицию.