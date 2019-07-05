Родные сами нашли тело женщины: новые детали убийства гардеробщицы Рады

Убийство гардеробщицы Рады под Киевом (коллаж: РБК-Украина)

Убийство 66-летней женщины всколыхнуло всю Украину

Убийство гардеробщицы Верховной Рады Антонины Шпир вызвало большой резонанс в обществе. Недавно выяснились новые детали страшного преступления, которое всколыхнуло жителей не только некогда спокойного села Деминовка, но и всей Украины. Об этом сообщает Магнолия-ТВ.

Начальник Макаровского отделения полиции Олег Кравчук рассказал, что тело женщины 3 июля разыскали сами родственники, а не правоохранители. Хотя в полицию сын погибшей обратился еще 1 июля, на второй день исчезновения.

Родственники Антнонины Шпир начали искать женщину от того места, из которого она вышла, то есть от дачи погибшей. Начальник районной полиции рассказал, что 66-летняя женщина вышла с дачи в воскресенье, 30 июня (хотя ранее сообщалось, что она пропала еще в субботу, 29 июня. – Ред.).

Тело женщины нашли в кукурузном поле в 300 метрах от остановки маршрутки.

По предварительным выводам следователей, женщина умерла от механической асфиксии. К тому же она была полураздетая, поэтому вполне вероятно, что ее могли изнасиловать. Также при женщине не было некоторых личных вещей и денег. То есть причин для совершения такого преступления могло быть несколько – от сексуального характера до банального ограбления.

Убийство гардеробщицы Рады под Киевом (фото: facebook.com)

Жители Деминовки не на шутку перепуганы, ведь единственный путь, которым можно попасть из маршрутки до села – это та самая дорога через кукурузное поле. Именно там злоумышленник подстерег и расправился с пенсионеркой, которая более 10 лет проработала гардеробщицей в Верховной Раде.

Чтобы попасть в Киев, или в Фастов жителям села надо пройти по тропинке через лес, а потом через поле – это около трех километров, ведь через деревню общественный транспорт не ездит.

"Мы привыкли. И по одному ходим, и не боялись. До этого случая", - говорит одна из местных жительниц.

На поиски женщины сейчас направлены все силы Нацполиции Макаровского района. Преступление вызвало невероятный резонанс из-за места работы женщины.

Напомним, ранее уже появлялись новые подробности этого дерзкого преступления. В полиции рассказали, что на месте происшествия были обнаружены следы волочения, а в рот погибшей злоумышленник вставил кляп.

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