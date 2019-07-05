Рідні самі знайшли тіло жінки: нові деталі вбивства гардеробниці Ради

Вбивство гардеробниці Ради під Києвом (колаж: РБК-Україна)

Вбивство 66-річної жінки сколихнуло всю Україну

Вбивство гардеробниці Верховної Ради Антоніни Шпир викликало неабиякий резонанс у суспільстві. Нещодавно з'ясувалися нові деталі страшного злочину, який сколихнув мешканців не лише колись спокійного села Деминівка, а й всієї України. Про це повідомляє Магнолія-ТВ.

Начальник Макарівського відділення поліції Олег Кравчук розповів, що тіло жінки 3 липня розшукали самі родичі, а не правоохоронці. Хоча до поліції син загиблої звернувся ще 1 липня, на другий день зникнення.

Родичі Антноніни Шпир почали шукати жінку від того місця, з якого вона вийшла, тобто від дачі загиблої. Начальник районної поліції розповів, що 66-річна жінка вийшла з дачі у неділю, 30 червня (хоча раніше повідомлялося, що вона зникла ще в суботу, 29 червня. – Ред.).

Тіло жінки знайшли в кукурудзяному полі у 300 метрах від зупинки маршрутки.

За попередніми висновками слідчих, жінка померла від механічної асфіксії. До того ж вона буда напівроздягнена, тому цілком імовірно, що її могли зґвалтувати. Також при жінці не було деяких особистих речей та грошей. Тобто причин для здійснення такого злочину могло бути кілька – від сексуального характеру до банального пограбування.

Вбивство гардеробниці Ради під Києвом (фото: facebook.com)

Мешканці Деминівки не на жарт перелякані, адже єдиний шлях, яким можна потрапити з маршрутки до села – це та сама дорога через кукурудзяне поле. Саме там зловмисник підстеріг і розправився з бідолашною пенсіонеркою, яка понад 10 років пропрацювала гардеробницею у Верховній Раді.

Щоб потрапити до Києва, або до Фастова жителям села треба пройти стежкою через ліс, а потім через поле – це близько трьох кілометрів, адже через село громадський транспорт не їздить.

"Ми звикли. І по одному ходимо, і не боялися. До цього випадку", - каже одна з місцевих мешканок.

На пошуки жінки зараз направлені усі сили Нацполіції Макарівського району. Злочин викликав неймовірний резонанс через місце роботи жінки.

Нагадаємо, раніше вже з'являлися нові деталі цього зухвалого злочину. У поліції розповіли, що на місці події були виявлені сліди волочіння, а в рот загиблої зловмисник вставив кляп.

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