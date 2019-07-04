Появились шокирующие детали убийства сотрудницы Рады под Киевом

Убийство гардеробщицы Рады под Киевом (коллаж: РБК-Украина)

Сотрудницу Верховной Рады нашли мертвой в кукурузном поле

Убийство 66-летней Антонины Шпир, которая по некоторым данным работала гардеробщицей в Верховной Раде, стало обрастать жуткими подробностями. В полиции сообщили, что на теле женщины, которое было обнаружено в кукурузном поле между поселками Вольное и Юровка в Макаровском районе Киевской области, обнаружены следы насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области, пишет Сегодня.

Так, тело женщины, исчезнувшей еще 29 июня, было обнаружено 3 июля. На ее теле есть следы удушья. Но от этого она умерла или нет, станет известно после проведения судебной медицинской экспертизы.

Антонина Шпир (фото: facebook.com)

Кроме того, в полиции не подтвердили, что женщина работала гардеробщицей в Верховной Раде. По словам правоохранителей, которые общались с родственниками погибшей, последние ничего не говорили по поводу места работы Антонины Шпир.

"Просто сказали, что она пенсионерка", - добавили в областной полиции.

Тем не менее, журналисты, которые работали в ВР, подтверждают, что женщина действительно работала гардеробщицей в здании Парламента. Они вспоминают "тетю Тоню", как приветливого и доброго человека.

"Только что узнал, что убили тетю Тоню - гардеробщицу в Раде. Царствие небесное. Мрак несусветный. Даже не хочу спрашивать про полицию и прочее..." - пишет Антон Подлуцкий.

Убийство гардеробщицы Рады под Киевом (скрин: facebook.com)

Отметим, что в сети пишут, что родственники искали женщину своими силами, а полиция не предпринимала каких-либо действий по обнаружению исчезнувшей.

Убийство гардеробщицы Рады под Киевом (скрин: facebook.com)

Тем не менее в полиции сообщили, что родственники Антонины Шпир обратились к ним лишь на второй день исчезновения - 1 июня, и после двух дней поисков ее тело было обнаружено.

"На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, кинологи, судебно-медицинский эксперт. По предварительным данным смерть женщины наступила в результате механической асфиксии - удушения", - сообщили правоохранители.

Убийство гардеробщицы Рады под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

По информации издания Страна, женщину нашли с кляпом во рту. Также есть предположение, что ее могли изнасиловать. Об этом рассказывают местные жители.

"Ее изнасиловали и убили. У нас у всех просто в голове не укладывается. Сейчас все в селе боятся маньяка", - рассказал один из жителей села.

Напомним, Антонина Федоровна исчезла 29 июня. Женщина вышла из маршрутки Фастов - Юровка между селами Вольное и Юровка и пошла через кукурузное поле в направлении села Деминовка.

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