Учитель совершил суицид из-за обвинений в педофилии: новые детали трагедии

Учитель совершил самоубийство из-за обвинений в педофилии (коллаж: РБК-Украина)

Учитель написал в записке, что только его смерть сможет доказать непричастность к преступлению

Учитель географии из школы в селе Мирное Бориспольского района Киевской области совершил самоубийство из-за обвинений в педофилии. 35-летний Юрий Забродин повесился в лесопосадке неподалеку от села, в котором он жил. Об этом сообщают Факты со ссылкой на спикера Нацполиции Киевской области Николая Жуковича.

Напомним, что кроме преподавания в школе, он заведовал сельским клубом и вел кружки. Именно родители пятерых его учеников обратились в полицию с заявлением, что Юрий Забродин причастен к растлению их детей. Его обвиняли в том, что с февраля 2018 по февраль 2019 он совершал распутные действия в отношении школьников возрастом от 9 до 14 лет.

Юрия Забродина сразу же арестовали и посадили в СИЗО, но позже ему изменили меру пресечения. В конце весны досудебное разбирательство было закончено и дело направили в Бориспольский суд.

Об исчезновении Юрия еще 28 июня в полицию соседнего с Бориспольским Барышевского района, где жил учитель, заявила его племянница. Полиция начала искать пропавшего, предположив, что он пытался сбежать от суда. После опроса свидетелей выяснилось, что он садился в автобус, выезжавший из села.

30 июня Юрия нашли повешенным в лесопосадке за селом. 1 июля учителя похоронили. О прощании с бывшим сотрудником написали на сайте школы, где он работал.

Учитель совершил самоубийство из-за обвинений в педофилии (скрин: facebook.com)

К слову, многие люди, знавшие Юрия не верят в обвинения против него и выражают соболезнования по поводу его смерти.

Довели с**и! Вечная память...

Потеряли человека!

Полиция должна открыть на этих людей уголовное дело за доведение до самоубийства. Прошу озвучить фамилии этих людей!

Вечная память! Очень жаль такого ​​хорошего Человека! Почему так несправедливо оборвалась жизнь? Бог на свете есть, и виновные, рано или поздно, будут наказаны. Но, к сожалению, жизнь уже не вернуть.

Царство небесное, светлая память. Чудесный, талантливый человек, отец с большой буквы, который сам воспитывал сына... Прекрасный друг и коллега...

Он был светлым человеком, креативным, опытным, добрым, честным, умным и справедливым Учителем, которого мы все любили и уважали. Эта трагедия затронула всех, кто знал Юрия Николаевича. Светлая память.

Учитель совершил самоубийство из-за обвинений в педофилии (скрин: facebook.com)

Отметим, что перед совершением суицида Юрий Забродин оставил предсмертную записку, в которой указал на конкретных людей, которые его якобы оклеветали и довели до самоубийства.

Учитель написал, что единственным спсобом доказать его невиновность является его "грешная смерть". Юрий попросил прощения и поблагодарил за поддержку друзей и близких, которые верили ему, а также попросил позаботиться о его сыне Богдане, которого он воспитывал самостоятельно.

Ниже приведен полный текст предсмертной записки Юрий Забродина

"Господи Отче наш! Царю небесный! Прости мне грех самоубийства, который пришлось взять на душу.

К этому поступку меня довели лживые, клеветнические показания (далее фамилии закрашены. - Ред.) ... и других людей, которые все вместе подло оклеветали меня в том, чего я никогда не делал.

Все обвинения меня в развращении детей - это противная оскорбительная клевета.

Самое ужасное в этом то, что эта клевета бросила плохую тень на родную школу и село и не дала мне вырастить сына.

Спасибо всем, кто не верит в клевету против меня, поддерживал и помогал мне. Этого, к сожалению, оказалось недостаточно. Потому что клевету на меня сделано так искусно, что единственное доказательство моей невиновности - это моя грешная смерть.

К сожалению, я не смог быть морально сильнее этой клеветы - эты ложь съела мою душу и сердце.

Надежда покинула меня. Какой смысл жить, когда все, что делал всю жизнь, разрушено человеческой ложью.

Я больше не могу и не смогу жить, обгаженый этой ложью. Эта клевета теперь никогда не сотрется с моего имени. Как же так жить? Это не жизнь - мучение.

Простите мне все, кто верил в меня, за то, что я проявил слабость духа в борьбе с ложью и клеветой против меня. Я никогда ничего плохого детям не делал.

Простите мне родные и друзья, что покинул вас преждевременно.

Пожалуйста, позаботьтесь о моем сыне Богдане.

Спасибо".

Учитель совершил самоубийство из-за обвинений в педофилии (фото: facebook.com)

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