Родители умершей в Ровно роженицы будут подавать в суд: уверены в халатности медиков

Родные убеждены, если бы их дочери сделали кесарево сечение ранее и не оттягивали, трагедии можно было бы избежать.

"14 мая она ходила на УЗИ, которое показало, что плод развит на 40-41 неделю. Девочка была 4 килограмма, ее уже надо было делать кесарево сечение, но они оттягивали, пока она не разорвала матку", - убеждена мама Кати.

С Рокитного 27-летняя женщина приехала рожать в Ровно. Она была уверена, что так безопаснее. В городском родильном отделении Катя была под врачебным наблюдением с 6 мая на сохранении. В воскресенье, 16 мая, девушка рассказала маме, что врачи говорят, что тонус матки повышен - то есть ребенок готов родиться.

"В понедельник, 17 мая, врачи не стали делать кесарево сечение. И в ночь со вторника на среду она умерла. В 18:00 она уже не брала телефон. Мы не знаем, что там происходило. Каждую ночь прошу, приснись мне, Катя, расскажи, что там было", - говорит мать женщины.

Сейчас продолжается служебное расследование, правда, по словам отца Кати, акушерку, которая принимала роды, не отстранили от служебных обязанностей.

В Ракитном у Кати остались еще две дочери. 6-летняя Настя в этом году пойдет в школу.

Папа Кати настроен решительно и будет подавать в суд. Мужчина уверен, его дочь погибла из-за халатности медиков.

В Ровно умерла 27-летняя роженица (видео: YouTube)