Батьки померлої у Рівному породіллі подаватимуть до суду: впевнені у недбалості медиків

Рідні переконані, якби їх дочці зробили кесарів розтин раніше і не відтягували, трагедії можна було б уникнути.

"14 травня вона ходила на УЗД, яке показало, що плід розвинений на 40-41 тиждень. Дівчинка була 4 кілограми, її вже треба було робити кесарів розтин, але вони відтягували, поки вона не розірвала матку", - переконана мама Каті.

З Рокитного 27-річна жінка приїхала народжувати до Рівного. Вона була впевнена, що так безпечніше. У міському пологовому відділенні Катя була під лікарським наглядом з 6 травня на збереженні. У неділю, 16 травня, дівчина розповіла мамі, що лікарі кажуть, що тонус матки підвищений - тобто дитина готова народитися.

"У понеділок, 17 травня, лікарі не стали робити кесарів розтин. І в ніч з вівторка на середу вона померла. О 18:00 вона вже не брала телефон. Ми не знаємо, що там відбувалося. Щоночі прошу, приснися мені, Катя, розкажи, що там було", - каже мати жінки.

Наразі триває службове розслідування, щоправда, за словами батька Каті, акушерку, яка приймала пологи, не відсторонили від службових обов'язків.

У Рокитному у Каті залишилися ще дві дочки. 6-річна Настя цього року піде до школи.

Папа Каті налаштований рішуче і подаватиме до суду. Чоловік упевнений, його дочка загинула через недбалість медиків.

У Рівному померла 27-річна породілля (відео: YouTube)