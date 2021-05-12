В Киеве женщина родила возле станции метро: в сети поздравляют мать
Сегодня, 12 мая, в Киеве женщина начала рожать ребенка в переходе на станции метро "Лесная". У нее родился мальчик. Сейчас счастливая мама с малышом находятся в больнице.
Об этом сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон на своей странице в Facebook.
"Мальчик! Женщину с младенцем забрала скорая. Оба чувствуют себя хорошо", - отметила Макогон.
Она также вспомнила, что в 2014 году был уже подобный случай. Тогда пассажирка родила девочку на станции "Театральная". Роды приняли работницы метро и полицейские.
Пользователи сети прокомментировали эту новость.
- Главное, чтобы здоровенький. Проездной выдадите пожизненный?
- Я слышал, что таким детям выдают пожизненный ВИП проездной на бесплатный проезд;
- Это будет лучшая пиар-кампания;
- Я сначала подумала, что это та же самая пассажирка, что и в 2014. Хорошо, что все закончилось хорошо;
- Класс, пусть растет здоровый, а о проездном, то было бы прикольно;
- Метрослав;
- Поздравления!
Напомним, гинеколог, доктор медицинских наук Ольга Булавенко, рассказала о многоплодной беременности. При этом она назвала несколько факторов, которые влияют на это.
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