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Родину, яку витягли з-під завалів дому під Запоріжжям, дивом врятував собака (відео)

Колаж РБК-Україна: В Запорізькій області цілу родину врятував собака
Автор: Світлана Мащенко

Після ракетного обстрілу Запорізької області в ніч на 12 жовтня дивом вдалося врятуватися родині, яку рятувальники дістали з погреба. Виявилося, до порятунку причетний чотирилапий друг сім'ї.

Дивіться деталі цієї історії, від якої хочеться плакати - в матеріалі Styler.

ДСНС-ники показали кадри, на яких витягують з-під завалів повністю зруйнованої приватної садиби, дівчинку, потім жінку й чоловіка.

Під час тривоги сім'я встигла сховатися в погребі, коли на їхній дім прилетіла російська ракета.

Це справжнє диво, але медична допомога врятованим не знадобилася.

Як з'ясувалося згодом, спочатку сім'я не планувала ховатися, поки собака не почав шкребтися у двері.

Врятована жінка каже, що після другого вибуху пес почав скребтися. Тоді вони вирішили сховатися в підвалі.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 12 жовтня завдали ударів ракетами С-300 по Запоріжжю. Було зафіксовано 7 "прильотів".

Раніше ми писали, як діяти у разі загрози обвалу будівлі.

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Запоріжжя