Родину, яку витягли з-під завалів дому під Запоріжжям, дивом врятував собака (відео)

ДСНС-ники показали кадри, на яких витягують з-під завалів повністю зруйнованої приватної садиби, дівчинку, потім жінку й чоловіка.

Під час тривоги сім'я встигла сховатися в погребі, коли на їхній дім прилетіла російська ракета.

Це справжнє диво, але медична допомога врятованим не знадобилася.

Як з'ясувалося згодом, спочатку сім'я не планувала ховатися, поки собака не почав шкребтися у двері.

Врятована жінка каже, що після другого вибуху пес почав скребтися. Тоді вони вирішили сховатися в підвалі.