RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Семью, которую вытащили из-под завалов дома под Запорожьем, чудом спасла собака (видео)

Коллаж РБК-Украина: В Запорожской области целую семью спасла собака
Автор: Светлана Мащенко

После ракетного обстрела Запорожской области в ночь на 12 октября чудом удалось спастись семье, которую спасатели достали из погреба. Оказалось, к спасению причастен четырехлапый друг семьи.

Смотрите детали этой истории - ниже в материале Styler.

ГСЧС-ники показали кадры, на которых извлекают из-под завалов полностью разрушенной частной усадьбы, девочку, затем женщину и мужчину.

Во время тревоги семья успела скрыться в погребе, когда на дом прилетела российская ракета.

Это настоящее чудо, но медицинская помощь спасенным не понадобилась.

Как выяснилось впоследствии, сначала семья не планировала прятаться, пока собака не начала скрестись в дверь.

Спасенная женщина говорит, что после второго взрыва пес начал скрестись. Тогда они решили скрыться в подвале.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 12 октября нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Было зафиксировано 7 "прилетов".

Раньше мы писали, как поступать в случае угрозы обрушения здания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье