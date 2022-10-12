ua ru
Ср, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Запоріжжі з-під завалів будинку після обстрілу врятували родину з дитиною (відео)

Новость на русском →
Запоріжжя, Середа 12 жовтня 2022 08:54
В Запоріжжі з-під завалів будинку після обстрілу врятували родину з дитиною (відео) Фото: з-під завалів будинку після обстрілу Запоріжжя 12 жовтня врятовано родину з дитиною (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Запоріжжі врятували родину, яка опинилася під завалами через ракетний удар вночі середи, 12 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Під час нічного обстрілу Запоріжжя ракета потрапила у житловий будинок. Він частково зруйнувався. Під завалами опинилась ціла родина, що ховалась від обстрілів у погребі.

"Рятувальники, які прибули на місце події, використовуючи спецобладнання, деблокували жінку, чоловіка і дитину", - йдеться в повідомленні.

Медична допомога врятованим, на щастя, не знадобилася.

Як повідомлялось, російські окупанти в ніч на 12 жовтня завдали ударів ракетами С-300 по Запоріжжю. Було зафіксовано 7 "прильотів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя
NEWS
Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю
Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю
DAILY
Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну