В Запоріжжі з-під завалів будинку після обстрілу врятували родину з дитиною (відео)
У Запоріжжі врятували родину, яка опинилася під завалами через ракетний удар вночі середи, 12 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Під час нічного обстрілу Запоріжжя ракета потрапила у житловий будинок. Він частково зруйнувався. Під завалами опинилась ціла родина, що ховалась від обстрілів у погребі.
"Рятувальники, які прибули на місце події, використовуючи спецобладнання, деблокували жінку, чоловіка і дитину", - йдеться в повідомленні.
Медична допомога врятованим, на щастя, не знадобилася.
Як повідомлялось, російські окупанти в ніч на 12 жовтня завдали ударів ракетами С-300 по Запоріжжю. Було зафіксовано 7 "прильотів".
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