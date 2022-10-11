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У родині Шона Пенна сталося горе

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Вівторок 11 жовтня 2022 15:33
У родині Шона Пенна сталося горе Фото: Актор Шон Пенн (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Знаменитий голлівудський актор Шон Пенн, який підтримує Україну й опинився у Києві в перший день повномасштабного вторгнення, втратив найріднішу людину - маму.

Про це повідомив рідний брат артиста Майкл Пенн у Twitter.

Повідомляється, що відома американська актриса Ейлін Райан, мати акторів Шона Пенна та Кріса Пенна, а також музиканта Майкла Пенна, померла 9 жовтня.

"Ми вчора втратили маму", - написав Майкл та опублікував архівні знімки. Сам Шон Пенн поки що не коментував трагедію.

У родині Шона Пенна сталося гореЕйлін Райан – відома американська актриса. Почала зніматися у 1957 році та закінчила кар'єру у 2016 році. На її рахунку понад 25 фільмів та понад 30 серіалів, у тому числі "Сутінкова зона", "Детективи", "Пригоди в раю", "Швидка допомога", "Еллі Макбіл", "Приватна практика", "Анатомія Грей".

З 1957 по 1998 року була одружена з відомим актором Лео Пенном. У шлюбі народилися троє синів - Шон Пенн, Кріс Пенн та Майкл Пенн.

Померла в Малібу, Каліфорнія, не доживши лише кілька днів до свого 95-річчя.

Її син, відомий американський актор Шон Пенн, - з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебував разом з українцями. 24 лютого він перебував у Києві, спілкувався з журналістами та військовими та знімав фільм про військову агресію РФ проти України.

Його мета - донести до світу правду про війну, яку Росія розв'язала проти нашої України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Шон Пенн приїжджав в Україну ще раз - щоб на власні очі побачити наслідки ракетних ударів Росії.

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