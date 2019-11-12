Родина не пускает: скандальная Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны. Ранее она публиковала запись, на которой к президенту с вопросами обратилась ее бабушка.

Служба безопасности Украины в октябре 2016 года запретила Королевой въезд в страну на пять лет, хотя она и родилась в Киеве. После этого певица подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), выразив надежду, что "правда восторжествует". Правда, иск не принес ожидаемых результатов, и артистка не может пересекать границу Украины.

Ранее к президенту Украины Владимиру Зеленскому обращалась бабушка Наташи Королевой, позже и сама артистка. На первом видео бабушка актрисы высказывается по поводу того, что к ней не пускают внучку. По словам Королевой, женщина умерла спустя неделю после записи видео. Также в подписи к видео Королева отметила, что запрет на въезд в страну, который ей вынесли три года назад, совершенно не обоснован. Поэтому она решила обратиться к нынешнему президенту Украины и попросить у него разрешения приехать в страну и навестить могилу бабушки. Артистка также добавила, что сейчас в стране к власти пришли "молодые и порядочные люди с трезвым взглядом на жизнь".

Первая публикация вызвала бурную реакцию в сети, однако не принесла ожидаемых результатов. Теперь Королева записала новый ролик, но он был удален со страницы артистки и остался в форме записи экрана интервью изданию ЖВЛ.

"Это очень сложная, очень больная тема. Ну это, ну это знаете, как моя подружка бы сказала, - на "голову не налазить". Может быть хоть сейчас новый президент сможет своей волей отменить все те неправомерные вещи, которые были сфабрикованы", - просит Королева.

Наташа Королева обратилась к Зеленскому из-за Украины

Напомним, что ранее Зеленский окрылил украинцев "победным" заявлением.