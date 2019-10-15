Зеленский окрылил украинцев "победным" заявлением

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский сделал сильное заявление после победы сборной Украины над Португалией

Владимир Зеленский после матча Украина-Португалия, который прошел 14 октября на "Олимпийском" и завершился победой нашей сборной со счетом 2:1, написал яркий пост на своей Facebook-странице.

"Поздравляю национальную сборную Украины c досрочным выходом на Евро-2020 из первого места в группе! Наши ребята продемонстрировали настоящий характер и волю к победе, даже оставшись в меньшинстве и пропустив с пенальти! Победив действующего чемпиона Европы, Португалию, вы сделали настоящий подарок всем Защитникам Украины в этот праздничный день! Желаю будущих ярких побед! Слава Украине!" - написал президент страны.

Скриншот поста (facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, что шестом туре туре квалификации на Евро-2020 сборная Украины по футболу в домашнем матче победила команду Португалии со счетом 2-1.

В первом тайме голы забили наши игроки - Яремчук и Ярмоленко. Во втором тайме один гол с пенальти удалось забить Криштиану Роналду.

Пользователи сети бурно отреагировали на поздравление Зеленского в комментариях. Некоторые пошутили, что вторник, 15 октября в честь победы нашей команды нужно сделать выходным.

Объявляется ли вторник выходным?

Одинадцать ребят объединили всю Укриану. Политикам нужно брать пример.

Сделали день. Подарили праздник.

Очень слаженно играли.Удивили.Молодцы.

Море удовольствия, море эмоций и незабываемых ощущений. Молодцы, обнимаю каждого кто боролся в этом нелегком поединке. Желаю успехов на Евро.

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)