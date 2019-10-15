Наташа Королева со слезами на глазах обратилась к Зеленскому: все подробности

Наташа Королева обратилась к Зеленскому с просьбой (фото: коллаж РБК-Украина)

Наташа Королева просит Зеленского разрешить ей въезд в Украину

Певица Наташа Королева обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отменить запрет на въезд в Украину, который действует с октября 2016 года. Свое обращение она написала в Instagram.

Королева также опубликовала видео со своей бабушкой. Данное видео снял брат певицы после того, как стало известно о том, что СБУ запретила артистке въезжать на территорию Украины в течение пяти лет.

На видео бабушка Королевы спрашивает, что власти наказали ее внучку, ведь она ничего не сделала плохого. Через неделю после записи этого видео женщины не стало.

Наташа Королева обратилась к Зеленскому с просьбой (видео: instagram.com/koroleva__star)

Наташа Королева сетует, что в день рождения бабушки не может приехать в Украину и положить цветы на ее могилу, поэтому просит Зеленского снять запрет на въезд в страну.

Певица также заявила, что дело о "вмешательстве во внутренние дела Украины" было сфабриковано. По ее словам, поводом для обвинений стала неправдивая статья в интернете проплаченного журналиста.

"Я на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения", - написала Королева.

Она также отметила, что написала письмо на имя Владимира Зеленского. Певица считает, что только он своим решением может отменить "позорный приговор".