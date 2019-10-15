Наташа Королева со слезами на глазах обратилась к Зеленскому: все подробности

Наташа Королева просит Зеленского разрешить ей въезд в Украину
Певица Наташа Королева обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отменить запрет на въезд в Украину, который действует с октября 2016 года. Свое обращение она написала в Instagram.
Королева также опубликовала видео со своей бабушкой. Данное видео снял брат певицы после того, как стало известно о том, что СБУ запретила артистке въезжать на территорию Украины в течение пяти лет.
На видео бабушка Королевы спрашивает, что власти наказали ее внучку, ведь она ничего не сделала плохого. Через неделю после записи этого видео женщины не стало.
Это видео мой брат снял когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на 5 лет!!! Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки !!! Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало! Сегодня в день ее Рождения я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких! Объвинение, которое вынес мне Суд 3 Года назад , опираясь только на лживую статью в интернете проплаченного трудно, даже его назвать «журналиста», и давление семейной парочки кровожадных депутатишек с ядовитым слюновыделением брыжжащих «Ганьба Запроданке», выглядит абсурдно и нелепо! Я - Наташа Королева на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины!!! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения! Меня обвинили, что я: провожу діяльність що створює передумови до втручання у внутрiшнi справи Украiни та вчининня протиправних проявiн! Наверное, это Песня о Киевском мальчишке или о маленькой стране или Тюльпаны, которые желтого цвета разлуки, так напугали своими призывами к экстремизму?! Три года пролетели... за это время многое изменилось в Украине, и я верю и надеюсь, что в лучшую сторону! К власти пришли молодые и порядочные с трезвым взглядом на жизнь люди! Я направила письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского @zelenskiy_official с просьбой скасувати цю сфабриковану справу і дозволити мені в'їзд на мою історичну батьківщину!!! Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая, как с актерами любимого народного сериала «Сваты» всю обсурдность ситуации и безумие предыдущей власти!!! Я верю и надеюсь, что в такой большой праздник Покрова Святой Богородицы произойдёт чудо и добро восторжествует, а моя бабушка на небесах дождётся справедливого решения и будет покоиться с Миром!!!Люблю тебя бабулечка, дякую тобI за любов, за твої колискові за щедрість і віру в хороших і добрих людей! З днем народження бабуся!!!!! #наташакоролева #бабушка #деньрождения #символюности #украина
Наташа Королева обратилась к Зеленскому с просьбой (видео: instagram.com/koroleva__star)
Наташа Королева сетует, что в день рождения бабушки не может приехать в Украину и положить цветы на ее могилу, поэтому просит Зеленского снять запрет на въезд в страну.
Певица также заявила, что дело о "вмешательстве во внутренние дела Украины" было сфабриковано. По ее словам, поводом для обвинений стала неправдивая статья в интернете проплаченного журналиста.
"Я на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения", - написала Королева.
Она также отметила, что написала письмо на имя Владимира Зеленского. Певица считает, что только он своим решением может отменить "позорный приговор".