Таинственная бабушка: в Днепре не нашли женщину, которой пообещал помочь Зеленский

Зеленский пообещал помочь женщине, которая дала неверный адрес (Коллаж РБК-Украина)

Журналисты не смогли отыскать женщину из Днепра, которой Зеленский пообещал помочь

Во время проведения пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского в зал ворвалась пожилая жительница города Днепр, которая начала плакать и просить о помощи. Владимир Зеленский обратил внимание на нее и даже пообщался с женщиной с балкона. Он пообещал оказать ей поддержку и разобраться с проблемой.

Однако, как выяснили журналисты днепровского "9-го канала", адрес, который указала таинственная Нина Андреевна, неверный и там она не проживает.

Так виглядала ця розмова pic.twitter.com/PkOlgWSLXh — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 10 октября 2019 г.

"Несуществующий адрес и таинственная жалующаяся. На пресс-марафоне к Президенту Владимиру Зеленскому с толпы обратилась днепрянка, представилась Ниной Андреевной и начала рассказывать, что недовольна работой городского главы Днепра. Также в разговоре указала адрес, по которому якобы прописана", - отметили журналисты и рассказали, что найти женщину не удалось, так как номер дома, который она указала – на улице Маяковского не существует. Местные жители Нину Андреевну также не знают.

Однако удалось выяснить, что женщина с таким именем и фамилией живет в другом районе Днепра, по совершенно другому адресу. Однако найти ее и поговорить с ней лично журналистам не удалось.

Соседи признались, что женщина на видео очень похожа на их соседку Мещерякову Нину Андреевну, но и там она почти не бывает. Кроме того, удалось выяснить, что бойкая пенсионерка ранее участвовала в акциях протеста.