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Родился в рубашке: в Херсоне мужчина чудом выжил после падения на него бетонной плиты (видео)

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Херсон , Четверг 16 сентября 2021 21:58
Родился в рубашке: в Херсоне мужчина чудом выжил после падения на него бетонной плиты (видео) В Херсоне бетонная плита упала на мужчину (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Херсоне средь бела дня рухнула бетонная плита из одноэтажного здания. Под ее завалами оказался мужчина, который чудом выжил.

Видео с места происшествия опубликовали в Telegram - канале "Х* Херсон".

Так, инцидент произошел в жилом микрорайоне на улице Черноморской, сегодня, 16 сентября.

На видео видно, что плита обвалилась из одноэтажной пристройки возле многоквартирного дома. Огромный кусок бетона был насколько большим, что вдребезги разбился об асфальт.

"Обрушилась бетонная плита на человека. Она жива, кричит из – под завала", - говорят очевидцы.

В каком состоянии пострадавший

Спасатели ГУ ГСЧС в Херсонской области из-под завала достали пострадавшего. Мужчину в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

Также на месте происшествия полицейские установили обстоятельства несчастного случая. Отмечается, что развалившаяся бетонная плита держалась лишь на двух швеллерах – они сгнили и произошло обрушение.

Родился в рубашке: в Херсоне мужчина чудом выжил после падения на него бетонной плиты (видео)Родился в рубашке: в Херсоне мужчина чудом выжил после падения на него бетонной плиты (видео)Родился в рубашке: в Херсоне мужчина чудом выжил после падения на него бетонной плиты (видео)Родился в рубашке: в Херсоне мужчина чудом выжил после падения на него бетонной плиты (видео)Родился в рубашке: в Херсоне мужчина чудом выжил после падения на него бетонной плиты (видео)На мужчину в Херсоне упала бетонная плита (facebook.com/MNSKHERSON)

Ранее мы сообщали, что в Харькове 6-летний мальчик попал в реанимацию из-за падения ворот на школьном стадионе.

Также мы писали о том, что в начале сентября в престижном университете Одессы на голову студентов обрушился потолок.

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