Народився у сорочці: у Херсоні чоловік дивом вижив після падіння на нього бетонної плити (відео)

В Херсоні серед білого дня завалилася бетонна плита з одноповерхової будівлі. Під її завалами опинився чоловік, який дивом вижив.

Також на місці події поліцейські встановлювати обставини нещасного випадку. Зазначається, що розвалена бетонна плита трималася лише на двох швелерах – вони згнили і трапилося обвалення.

На відео видно, що плита обвалилася з одноповерхової прибудови біля багатоквартирного будинку. Величезний шматок бетону був наскільки великим, що вщент розбився об асфальт.

Так, інцидент стався у житловому мікрорайоні на вулиці Чорноморській, сьогодні, 16 вересня.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові 6-річний хлопчик потрапив до реанімації через падіння воріт на шкільному стадіоні.

Також ми писали про те, що на початку вересня в престижному університеті Одеси на голову студентів обвалилася стеля.