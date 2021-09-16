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Народився у сорочці: у Херсоні чоловік дивом вижив після падіння на нього бетонної плити (відео)

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Херсон , Четвер 16 вересня 2021 21:58
Народився у сорочці: у Херсоні чоловік дивом вижив після падіння на нього бетонної плити (відео) У Херсоні бетонна плита впала на чоловіка (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Херсоні серед білого дня завалилася бетонна плита з одноповерхової будівлі. Під її завалами опинився чоловік, який дивом вижив.

Відео з місця події опублікували в Telegram - каналі "Х* Херсон".

Так, інцидент стався у житловому мікрорайоні на вулиці Чорноморській, сьогодні, 16 вересня.

На відео видно, що плита обвалилася з одноповерхової прибудови біля багатоквартирного будинку. Величезний шматок бетону був наскільки великим, що вщент розбився об асфальт.

"Обвалилася бетонна плита на людину. Вона жива, кричить із-під завалу", – кажуть очевидці.

У якому стані потерпілий

Рятувальники ГУ ДСНС у Херсонській області з-під завалу дістали потерпілого. Чоловіка у важкому стані забрала швидка допомога.

Також на місці події поліцейські встановлювати обставини нещасного випадку. Зазначається, що розвалена бетонна плита трималася лише на двох швелерах – вони згнили і трапилося обвалення.

Народився у сорочці: у Херсоні чоловік дивом вижив після падіння на нього бетонної плити (відео)Народився у сорочці: у Херсоні чоловік дивом вижив після падіння на нього бетонної плити (відео)Народився у сорочці: у Херсоні чоловік дивом вижив після падіння на нього бетонної плити (відео)Народився у сорочці: у Херсоні чоловік дивом вижив після падіння на нього бетонної плити (відео)Народився у сорочці: у Херсоні чоловік дивом вижив після падіння на нього бетонної плити (відео)На чоловіка у Херсоні впала бетонна плита (facebook.com/MNSKHERSON)

Раніше ми повідомляли, що у Харкові 6-річний хлопчик потрапив до реанімації через падіння воріт на шкільному стадіоні.

Також ми писали про те, що на початку вересня в престижному університеті Одеси на голову студентів обвалилася стеля.

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