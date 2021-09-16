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В Херсоне на прохожего упала бетонная плита

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Херсон, Четверг 16 сентября 2021 17:09
В Херсоне на прохожего упала бетонная плита Фото: в Херсоне на мужчину упала бетонная плита (фото facebook.com/MNSKHERSON)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Херсоне сегодня, 16 сентября, на мужчину упала бетонная плита. Из-под завала его доставали спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области.

Инцидент произошел днем на улице Черноморской. По данным ГСЧС, с крыши пристроенного магазина упала бетонная плита и привалила прохожего.

"Совместно с работниками ХОКАССа чрезвычайники оттащили плиту и достали мужчину из-под завала. Пострадавшего сразу передали медикам скорой помощи", - рассказали в ГСЧС.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший мужчина.

Фото: в Херсоне на мужчину упала бетонная плита (фото facebook.com/MNSKHERSON)

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