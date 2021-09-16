В Херсоне на прохожего упала бетонная плита
Фото: в Херсоне на мужчину упала бетонная плита (фото facebook.com/MNSKHERSON)
В Херсоне сегодня, 16 сентября, на мужчину упала бетонная плита. Из-под завала его доставали спасатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области.
Инцидент произошел днем на улице Черноморской. По данным ГСЧС, с крыши пристроенного магазина упала бетонная плита и привалила прохожего.
"Совместно с работниками ХОКАССа чрезвычайники оттащили плиту и достали мужчину из-под завала. Пострадавшего сразу передали медикам скорой помощи", - рассказали в ГСЧС.
Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший мужчина.
Фото: в Херсоне на мужчину упала бетонная плита (фото facebook.com/MNSKHERSON)