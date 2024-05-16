Робота у ЗСУ. Які спеціалісти найбільше потрібні армії та які вакансії найбільш популярні

Яких спеціалістів найбільше шукають у ЗСУ

За словами керівниці воєнного департаменту платформи з працевлаштування Lobby X Ольги Бандрівської, нині проект із рекрутингу до ЗСУ налічує понад 3300 актуальних вакансій до всіх родів військ. При чому на кожну з них готові набрати десятки людей.

Стабільно високий попит - на операторів безпілотників.

"Оператори безпілотників різного типу... залишаються в попиті вже досить довго", - уточнила експерт.

Водночас значно зросли запити від різних підрозділів ЗСУ на водіїв, ремонтників, механіків, техніків, майстрів, електриків - людей, які займаються ремонтом різного типу та складності (від автомобілів до БТРів і безпілотників).

"Це, звісно, різні навички. Але людей, які вміють ремонтувати щось поламане, зараз дуже бракує в армії, і тому на них запит від війська високий", - пояснила представниця платформи з працевлаштування.

Вона додала, що високим залишається також запит на медиків.

Керівниця воєнного департаменту Lobby X Ольга Бандрівська (фото: facebook.com/Olga.Bandrivska)

Найпопулярніші серед українців вакансії від ЗСУ

Згідно з інформацією Бандрівської, впродовж останніх тижнів дуже популярними серед кандидатів були вакансії розвідників. Хоча там не всі проходять відбір - переважно через стан здоров'я.

Актуальні вакансії розвідників на Lobby X (скріншот: lobbyx.army)

Популярними серед українців є також вакансії операторів безпілотників.

"Тут для кандидатів достатньо низький поріг входу. Для початку не потрібно мати якихось високих навичок військових. Достатньо пройти курси, яких у цивільному житті зараз багато, і вони досить якісні", - розповіла експерт.

Актуальні вакансії операторів безпілотників на Lobby X (скріншот: lobbyx.army)

Дехто з українців шукає також актуальні вакансії медиків.

Актуальні вакансії медиків на Lobby X (скріншот: lobbyx.army)

При цьому найчастіше на різні "військові" вакансії, за словами Бандрівської, відгукуються чоловіки середнього віку (25-45 років).

"Але до нас часто пишуть і кандидати старшого віку, навіть не призовного, і просяться знайти їм вакансії, тому що вони хочуть служити й у них є військовий досвід", - уточнила вона.