Работа в ВСУ. Какие специалисты больше всего нужны армии и какие вакансии наиболее популярны

Каких специалистов больше всего ищут в ВСУ

По словам руководителя военного департамента платформы по трудоустройству Lobby X Ольги Бандривской, в настоящее время проект по рекрутингу в ВСУ насчитывает более 3300 актуальных вакансий во все роды войск. Причем на каждую из них готовы набрать десятки людей.

Стабильно высок спрос на операторов беспилотников.

"Операторы беспилотников разного типа... остаются в спросе уже достаточно долго", - уточнила эксперт.

В то же время, значительно возросли запросы от различных подразделений ВСУ на водителей, ремонтников, механиков, техников, мастеров, электриков - людей, которые занимаются ремонтом различного типа и сложности (от автомобилей до БТРов и беспилотников).

"Это, конечно, разные навыки. Но людей, умеющих ремонтировать что-то поломанное, сейчас очень не хватает в армии, и поэтому на них запрос от войск высок", - пояснила представительница платформы по трудоустройству.

Она добавила, что высоким остается также запрос на медиков.

Руководитель военного департамента Lobby X Ольга Бандривская (фото: facebook.com/Olga.Bandrivska)

Самые популярные среди украинцев вакансии от ВСУ

Согласно информации Бандривской, на протяжении последних недель очень популярны среди кандидатов были вакансии разведчиков. Хотя там не все проходят отбор - преимущественно из-за состояния здоровья.

Актуальные вакансии разведчиков на Lobby X (скриншот: lobbyx.army)

Популярны среди украинцев также вакансии операторов беспилотников.

"Здесь для кандидатов достаточно низкий порог входа. Для начала не нужно иметь каких-то высоких военных навыков. Достаточно пройти курсы, которых в гражданской жизни сейчас много, и они достаточно качественные", - рассказала эксперт.

Актуальные вакансии операторов беспилотников на Lobby X (скриншот: lobbyx.army)

Некоторые украинцы ищут также актуальные вакансии медиков.

Актуальные вакансии медиков на Lobby X (скриншот: lobbyx.army)

При этом чаще всего на разные "военные" вакансии, по словам Бандривской, отзываются мужчины среднего возраста (25-45 лет).

"Но к нам часто пишут и кандидаты постарше, даже не призывного возраста, и просят найти им вакансии, потому что они хотят служить и у них есть военный опыт", - уточнила она.