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Робота в Україні: ким працювати у 2023 році, щоб мати високу зарплату

Хто в Україні зароблятиме найбільше у 2023 році (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Ринок праці в Україні поступово підіймається з колін та увійшов у 2023 рік, відновившись на половину від довоєнного рівня. І далі, якщо все буде добре, аналітики прогнозують зростання кількості вакансій (пропозицій робочих місць), а разом з тим й підвищення рівня зарплат.

Кого роботодавці шукатимуть цього року найчастіше, і хто вже зараз в Україні має найвищу заробітну плату - читайте в нашому матеріалі нижче.

Найпопулярніші вакансії сьогодні

За даними ресурсу Work.ua, на українському ринку праці продовжується зростання попиту зокрема на зв'язківців, фінансистів і безпеківців.

А от п'ятірка найзатребуваніших спеціалістів, для яких завжди є робота, має приблизно такий вигляд:

  • продавець-консультант (середня з/п - 12 000 грн)
  • менеджер з продажу (середня з/п - 20 000 грн)
  • бухгалтер (середня з/п - 15 000 грн)
  • водій (середня з/п - 22 000 грн)
  • кухар (середня з/п - 14 000 грн)

При цьому найбільший приріст вакансій наприкінці минулого року спостерігався за посадами "майстер з підключення інтернету" та "патрульний поліції".

Топ-5 категорій з найбільшою кількістю вакансій у грудні виглядає так:

  • "Сфера обслуговування"
  • "Робочі спеціальності, виробництво"
  • "Продаж, закупівля"
  • "Роздрібна торгівля"
  • "Адміністрація, керівництво середньої ланки"

Зарплати українців зростуть

Експерти кажуть, що середня зарплата по Україні весь 2022 рік трималась на рівні 15 000 грн.

При цьому найбільшу зарплату (17 500 грн) пропонували в Київській області та дистанційно (22 500 грн).

Проте у 2023 році роботодавці закладають підвищення зарплат від 8% до 30% залежно від сфери бізнесу. Звісно, наголошують аналітики, зростання зарплат буде залежати від військової та економічної ситуації в країні.

Кому ж цього року платитимуть найвищі зарплати? Судячи з динаміки кінця 2022-го, непогано зароблятимуть (якщо не брати до уваги топ-менеджерів та працівників сфери ІТ) водії-міжнародники (близько 40 000 грн), автомаляри (35 000 грн), рієлтори (30 000 грн), дизелісти (29 000 грн).

До слова, зростання зарплат останнього пов'язане зі збільшенням використання і необхідності обслуговування генераторів.

Найменшу ж з/п сьогодні поки що пропонують прибиральникам (8 000 грн), асистентам ветеринарного лікаря (9 000 грн) та посудомийникам (9 000 грн).

Раніше кар'єрний експерт розповів, які вакансії матимуть найбільше попиту в 2023 році.

Читайте також про нову шахрайську схему, де зловмисники пропонують роботу із зарплатою 29 000 гривень.

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