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Работа в Украине: кем работать в 2023 году, чтобы иметь высокую зарплату

Кто в Украине будет зарабатывать больше всего в 2023 году (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Рынок труда в Украине постепенно поднимается с колен и вошел в 2023, восстановившись на половину от довоенного уровня. И дальше, если все будет хорошо, аналитики прогнозируют рост количества вакансий (предложений рабочих мест), а вместе с тем повышение уровня зарплат.

Кого работодатели будут искать в этом году чаще, и у кого уже сейчас в Украине самая высокая заработная плата - читайте в нашем материале ниже.

Самые популярные вакансии сегодня

По данным ресурса Work.ua, на украинском рынке труда продолжается рост спроса, в частности, на связистов, финансистов и безопасности.

А вот пятерка самых востребованных специалистов, для которых всегда есть работа, выглядит примерно так:

  • продавец-консультант (средняя з/п - 12 000 грн)
  • менеджер по продажам (средняя з/п - 20 000 грн)
  • бухгалтер (средняя з/п - 15 000 грн)
  • водитель (средняя з/п - 22 000 грн)
  • повар (средняя з/п - 14 000 грн)

При этом самый большой прирост вакансий в конце прошлого года наблюдался за должностями "мастер по подключению интернета" и "патрульной полиции".

Топ-5 категорий с наибольшим количеством вакансий в декабре выглядит так:

  • "Сфера обслуживания"
  • "Рабочие специальности, производство"
  • "Продажа, закупка"
  • "Розничная торговля"
  • "Администрация, руководство среднего звена"

Зарплаты украинцев возрастут

Эксперты говорят, что средняя зарплата по Украине весь 2022 держалась на уровне 15 000 грн.

При этом наибольшую зарплату (17500 грн) предлагали в Киевской области и дистанционно (22500 грн).

Однако в 2023 году работодатели закладывают повышение зарплат от 8 до 30% в зависимости от сферы бизнеса. Конечно, отмечают аналитики, рост зарплат будет зависеть от военной и экономической ситуации в стране.

Кому же в этом году будут платить самые высокие зарплаты? Судя по динамике конца 2022-го, неплохо будут зарабатывать (если не считать топ-менеджеров и работников сферы ИТ) водители-международники (около 40 000 грн), автомаляры (35 000 грн), риелторы (30 000 грн), дизелисты (29 000 грн).

К слову, рост заработной платы последнего связан с увеличением использования и необходимости обслуживания генераторов.

Наименьшую же ж/п сегодня пока предлагают уборщикам (8 000 грн), ассистентам ветеринарного врача (9 000 грн) и посудомоечникам (9 000 грн).

Ранее карьерный эксперт рассказал, какие вакансии будут наибольшим спросом в 2023 году.

Читайте также о новой мошеннической схеме, где злоумышленники предлагают работу с зарплатой в 29 000 гривен.

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