Работа есть, а украинцы не берутся. Кто нужен на рынке труда и почему найти специалиста стало труднее

С наступлением осени украинский рынок труда пополнился большим количеством вакансий. Однако при этом искатели работы откликаются на них не столь активно, как раньше. Кроме того, популярность приобрели достаточно неожиданные сферы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Work.ua рассказывает, что изменилось с трудоустройством в Украине.

Где больше мест для работы

Пятерка лидеров среди областей остается стабильной:

Киевская - 34 574 вакансий

Днепровская - 10 153 вакансий

Львовская - 9 994 вакансий

Одесская - 7 092 вакансий

Харьковская - 3 852 вакансий

Следует выделить также лидеров по темпам роста количества предложений работы. В этот список входит:

Черновицкая область (+1 905 вакансий)

Ровенская (+2 275 вакансий)

Кировоградская (+1 237 вакансий)

Полтавская (+2 741 вакансия)

Киевская (+34 574 вакансий)

Какие сферы самые популярные

В начале осени можно увидеть тенденцию, когда бизнес готовится к продажам перед праздниками и завершением календарного года.

Количество вакансий выросло в категориях "Маркетинг, реклама, PR" увеличилось на 5 745 вакансий. Также возросло количество предложений работы в категориях "СМИ, издательство, полиграфия" (+1 911), "Логистика, склад, ВЭД" (+10 944), "Рабочие специальности, производство" (+19 685), "Бухгалтерия, аудит" (+6788).

Работа есть, а украинцы не берутся

В сравнении с предыдущими месяцами количество отзывов на доступные вакансии заметно снизилось. Это ориентировочно 20 отзывов на одну вакансию, тогда как в прошлом году эта статистика была по меньшей мере вдвое выше.

Наибольший выбор кандидатов у работодателей, предлагающих дистанционную работу: они получают в пять раз больше отзывов, чем в среднем на рынке труда. Компаниям, где предусмотрена только офлайн-работа, труднее удерживать и привлекать сотрудников.

Несмотря на все вызовы, рынок труда ежемесячно предлагает соискателям все больше вакансий. Работа в Украине есть даже в прифронтовых регионах. Однако от месяца к месяцу количество искателей сокращается.

Это означает, что компаниям придется больше инвестировать в повышение квалификации, развитие работников, освоение новых технологий, которые будут делать бизнес более эффективным.