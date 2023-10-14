Работа есть, а украинцы не берутся. Кто нужен на рынке труда и почему найти специалиста стало труднее
С наступлением осени украинский рынок труда пополнился большим количеством вакансий. Однако при этом искатели работы откликаются на них не столь активно, как раньше. Кроме того, популярность приобрели достаточно неожиданные сферы.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Work.ua рассказывает, что изменилось с трудоустройством в Украине.
Где больше мест для работы
Пятерка лидеров среди областей остается стабильной:
- Киевская - 34 574 вакансий
- Днепровская - 10 153 вакансий
- Львовская - 9 994 вакансий
- Одесская - 7 092 вакансий
- Харьковская - 3 852 вакансий
Следует выделить также лидеров по темпам роста количества предложений работы. В этот список входит:
- Черновицкая область (+1 905 вакансий)
- Ровенская (+2 275 вакансий)
- Кировоградская (+1 237 вакансий)
- Полтавская (+2 741 вакансия)
- Киевская (+34 574 вакансий)
Какие сферы самые популярные
В начале осени можно увидеть тенденцию, когда бизнес готовится к продажам перед праздниками и завершением календарного года.
Количество вакансий выросло в категориях "Маркетинг, реклама, PR" увеличилось на 5 745 вакансий. Также возросло количество предложений работы в категориях "СМИ, издательство, полиграфия" (+1 911), "Логистика, склад, ВЭД" (+10 944), "Рабочие специальности, производство" (+19 685), "Бухгалтерия, аудит" (+6788).
Работа есть, а украинцы не берутся
В сравнении с предыдущими месяцами количество отзывов на доступные вакансии заметно снизилось. Это ориентировочно 20 отзывов на одну вакансию, тогда как в прошлом году эта статистика была по меньшей мере вдвое выше.
Наибольший выбор кандидатов у работодателей, предлагающих дистанционную работу: они получают в пять раз больше отзывов, чем в среднем на рынке труда. Компаниям, где предусмотрена только офлайн-работа, труднее удерживать и привлекать сотрудников.
Несмотря на все вызовы, рынок труда ежемесячно предлагает соискателям все больше вакансий. Работа в Украине есть даже в прифронтовых регионах. Однако от месяца к месяцу количество искателей сокращается.
Это означает, что компаниям придется больше инвестировать в повышение квалификации, развитие работников, освоение новых технологий, которые будут делать бизнес более эффективным.
Раньше мы рассказывали, на каких удаленных вакансиях предлагают более 100 000 гривен.
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