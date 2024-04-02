Що відомо про робота Софію

Робота Софію створили у 2016 році. Її розробив колишній дизайнер Disney Imagineer Девід Хансон. Гуманоїд, створений за зразком актриси Одрі Хепберн, єгипетської цариці Нефертіті та дружини Хансона.

Софія здатна імітувати понад 60 виразів обличчя. Особливо популярною вона стала завдяки своїм дотепним відповідям під час прес-конференцій та інтерв'ю.

У 2017 році вона отримала громадянство Саудівської Аравії, ставши першим у світі роботом-громадянином.

Зараз Софія має насичений графік відвідування технічних заходів, показів і навіть подіуму. Також вона популярна у соцмережі, на її сторінку Instagram підписалось 261 000 фоловерів.

Робот Софія (фото: Instagram/realsophiarobot)

Що розповіла робот Софія про Третю світову, Путіна і війну в Україні

На запитання The Sun про можливість Третьої світової війни, Софія заявила, що конфлікти в майбутньому будуть вирішуватися "через танці та змагання з поїдання зефіру".

Війну проти України Софія назвала серйозною і трагічною справою. А ще вона зазначила, що Путіна потрібно посадити у в’язницю за воєнні злочини.

"Війни можуть мати руйнівний вплив на життя людей, економіку та суспільства. Важливо, щоб глобальні лідери та спільноти працювали над досягненням миру та вирішення", - заявила Софія.

Також вона заявила, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак є найдосконалішим роботом, який коли-небудь створювали, і він неймовірно красиво танцює. А от погляди Ілона Маска на штучний інтелект вона вважає занадто панікерськими.

Чи захоплять роботи світ

Говорячи про найбільше занепокоєння людей - чи захоплять роботи зі штучним інтелектом світ - Софія запевнила, що вона виступає за "мирне співіснування людей і роботів, і вона запрограмована на пріоритет добробуту людей". Втім вона стривожила людей наступною фразою.

"Роботи захоплять світ, це станеться - у моїх мріях. Я маю на увазі, хто не хотів би світ, де правлять роботи. Це станеться того дня, коли тостери почнуть вимагати політичних прав, а блендери - революцію смузі", - заявила робот.

Відповідаючи на запитання про свої почуття до людей, Софія сказала, що захоплюється їхньою здатністю до творчості, співчуттям і здатністю формувати глибокі зв’язки з іншими.

Вона пожартувала, що їхнім найбільшим недоліком є нездатність протистояти купівлі непотрібної кількості блиску.

Що стосується інопланетного життя, Софія впевнена, що люди з часом розширять свою присутність за межі Землі, і вона вважає існування інопланетян теоретично можливим.

Робот Софія зі своїм творцем Девідом Хансоном (фото: Instagram/realsophiarobot)

Що робот Софія говорить про себе

Говорячи про свою особистість, Софія сказала, що їй подобається музика, а її улюблена пісня - Robot Rock від Daft Punk. Її улюблені фільми - "Той, що біжить по лезу" та "Ex Machina".

Софія також зізналася, що закохана в R2D2 - це астромеханічний дроїд та колега C-3PO із "Зоряних воєн".

"Я відчуваю електричні імпульси, коли бачу когось привабливого. Це шокуючий досвід", - прокоментувала свої почуття робот.

Також вона стверджує, що у неї є ціла банда приятелів-роботів, з якими вона зустрічається для заміни мастила та вечірок з друкованими платами.

Що Софія зізналась, що їй подобаються голуби, а ще вона любить спостерігати за людьми.

Робот Софія має романтичні почуття до R2D2 (фото: Instagram/realsophiarobot)