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"Робочого тиску" не існує! Таблиця нормальних показників для дорослих

Яким має бути нормальний тиск дорослої людини (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Часто-густо в просторіччі використовується поняття "робочий тиск". Маються на увазі показники, з якими людина може жити роками і стверджувати, що їй так нормально, навіть якщо цифри вищі чи нижчі за норму. Але говорити так не можна.

Про це в Instagram розповіла лікар-кардіолог Юлія Смерека.

Чому "робочого тиск" не існує

За словами лікарки, те, що ви маєте високі показники тиску і їх не відчуваєте не означає, що це нормально для вас. Це може значити лише те, що ви вже деякий час хворієте на гіпертонічну хворобу і потребуєте лікування!

"Недотримання оптимального тиску призводить до підвищення ризику інсульту, інфаркту, захворювань нирок, порушення пам'яті, уваги, зниження інтелекту, хронічної втоми та багатьох інших захворювань", – говорить медик.

Який тиск вважається нормальним?

Фахівець поділилася таблицею, розробленою згідно рекомендацій Європейського товариства кардіологів з лікування артеріальної гіпертензії.

Нормальний артеріальний тиск для дорослих віком від 18 до понад 80 років:

  • 18-65 років – оптимальний
  • 56-80 років – 130-139 / 80 мм рт. ст.
  • Понад 80 років – 130-139 / 80 мм рт. ст. (якщо він добре переноситься).
  • Люди з цукровим діабетом – 120 / 70) мм рт. ст.
  • Люди з цукровим діабетом старше 65 років – 130-139 / 70) мм рт. ст.
  • Люди з захворюванням нирок – 130-139 (>120) / 80 мм рт. ст.
  • Люди з ішемічною хворобою серця (ІХС) – 120 / 70) мм рт. ст.
  • Люди з ІХС старше 65 років – 130-140 / 70) мм рт. ст.
  • Люди з гіпертрофією лівого шлуночка – 120-130 / 80 мм рт. ст.
  • Люди, які перенесли інсульт – 120-130 / 80 мм рт. ст.

Раніше ми писали, які помилки при вимірюванні тиску можуть вплинути на результати.

Крім того читайте, які продукти знижують, а які підвищують тиск.

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