"Рабочего давления" не существует! Таблица нормальных показателей для взрослых

Почему "рабочего давления" не существует

По словам врача, то, что у вас высокие показатели давления и их не чувствуете не означает, что это нормально для вас. Это может означать только то, что вы уже некоторое время болеете гипертонической болезнью и нуждаетесь в лечении!

"Несоблюдение оптимального давления приводит к повышению риска инсульта, инфаркта, заболеваний почек, нарушения памяти, внимания, снижения интеллекта, хронической усталости и многих других заболеваний", – говорит медик.

Какое давление считается нормальным?

Специалист поделилась таблицей, разработанной согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов по лечению гипертензии.

Нормальное АД для взрослых в возрасте от 18 до более 80 лет: