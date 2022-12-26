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"Рабочего давления" не существует! Таблица нормальных показателей для взрослых

Каким должно быть нормальное давление взрослого человека (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Сплошь и рядом в просторечии используется понятие "рабочее давление". Имеются в виду показатели, с которыми человек может жить годами и утверждать, что ему так нормально, даже если цифры выше или ниже нормы. Но говорить так нельзя.

Об этом в Instagram рассказала врач-кардиолог Юлия Смерека.

Почему "рабочего давления" не существует

По словам врача, то, что у вас высокие показатели давления и их не чувствуете не означает, что это нормально для вас. Это может означать только то, что вы уже некоторое время болеете гипертонической болезнью и нуждаетесь в лечении!

"Несоблюдение оптимального давления приводит к повышению риска инсульта, инфаркта, заболеваний почек, нарушения памяти, внимания, снижения интеллекта, хронической усталости и многих других заболеваний", – говорит медик.

Какое давление считается нормальным?

Специалист поделилась таблицей, разработанной согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов по лечению гипертензии.

Нормальное АД для взрослых в возрасте от 18 до более 80 лет:

  • 18-65 лет – оптимальное
  • 56-80 лет – 130-139 / 80 мм рт. ст.
  • Более 80 лет – 130-139 / 80 мм рт. ст. (если оно хорошо переносится).
  • Люди с сахарным диабетом – 120 / 70) мм рт. ст.
  • Люди с сахарным диабетом старше 65 лет – 130-139 / 70) мм рт. ст.
  • Люди с заболеванием почек – 130-139 (>120) / 80 мм рт. ст.
  • Люди с ишемической болезнью сердца (ИБС) – 120 / 70) мм рт. ст.
  • Люди с ИБС старше 65 лет – 130-140 / 70) мм рт. ст.
  • Люди с гипертрофией левого желудочка – 120-130 / 80 мм рт. ст.
  • Люди, перенесшие инсульт – 120-130 / 80 мм рт. ст.

Ранее мы писали, какие ошибки при измерении давления могут повлиять на результаты.

Кроме того, читайте, какие продукты снижают, а какие повышают давление.

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