"Рабочего давления" не существует! Таблица нормальных показателей для взрослых
Сплошь и рядом в просторечии используется понятие "рабочее давление". Имеются в виду показатели, с которыми человек может жить годами и утверждать, что ему так нормально, даже если цифры выше или ниже нормы. Но говорить так нельзя.
Об этом в Instagram рассказала врач-кардиолог Юлия Смерека.
Почему "рабочего давления" не существует
По словам врача, то, что у вас высокие показатели давления и их не чувствуете не означает, что это нормально для вас. Это может означать только то, что вы уже некоторое время болеете гипертонической болезнью и нуждаетесь в лечении!
"Несоблюдение оптимального давления приводит к повышению риска инсульта, инфаркта, заболеваний почек, нарушения памяти, внимания, снижения интеллекта, хронической усталости и многих других заболеваний", – говорит медик.
Какое давление считается нормальным?
Специалист поделилась таблицей, разработанной согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов по лечению гипертензии.
Нормальное АД для взрослых в возрасте от 18 до более 80 лет:
- 18-65 лет – оптимальное
- 56-80 лет – 130-139 / 80 мм рт. ст.
- Более 80 лет – 130-139 / 80 мм рт. ст. (если оно хорошо переносится).
- Люди с сахарным диабетом – 120 / 70) мм рт. ст.
- Люди с сахарным диабетом старше 65 лет – 130-139 / 70) мм рт. ст.
- Люди с заболеванием почек – 130-139 (>120) / 80 мм рт. ст.
- Люди с ишемической болезнью сердца (ИБС) – 120 / 70) мм рт. ст.
- Люди с ИБС старше 65 лет – 130-140 / 70) мм рт. ст.
- Люди с гипертрофией левого желудочка – 120-130 / 80 мм рт. ст.
- Люди, перенесшие инсульт – 120-130 / 80 мм рт. ст.
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