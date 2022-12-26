"Рабочего давления" не существует! Таблица нормальных показателей для взрослых

Сплошь и рядом в просторечии используется понятие "рабочее давление". Имеются в виду показатели, с которыми человек может жить годами и утверждать, что ему так нормально, даже если цифры выше или ниже нормы. Но говорить так нельзя.

Почему "рабочего давления" не существует

По словам врача, то, что у вас высокие показатели давления и их не чувствуете не означает, что это нормально для вас. Это может означать только то, что вы уже некоторое время болеете гипертонической болезнью и нуждаетесь в лечении!

"Несоблюдение оптимального давления приводит к повышению риска инсульта, инфаркта, заболеваний почек, нарушения памяти, внимания, снижения интеллекта, хронической усталости и многих других заболеваний", – говорит медик.

Какое давление считается нормальным?

Специалист поделилась таблицей, разработанной согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов по лечению гипертензии.

Нормальное АД для взрослых в возрасте от 18 до более 80 лет: