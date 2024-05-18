Робочий табір для "тунеядців". Як живе найбідніше село Карпат і що про нього відомо (відео)

Що відомо про місцерозташування, історію та життя села

Село Перкалаба розташоване практично на самісінькому кордоні України з Румунією. Щоб туди добратися, потрібно подолати близько 50 км бездоріжжя.

Село розташоване неподалік кордону з Румунією (скріншот: google.com/maps)

Подейкують, що цей населений пункт - чи не найвіддаленіший від магазинів і цивілізації в цілому в усіх українських Карпатах.

Засноване на початку XVIII століття, село у найкращі часи мало близько 200 мешканців, проте нині там живуть лише близько 40 осіб.

Прекрасна природа межує з розрухою (скріншот: youtube.com/@Gutsulandia)

"50 км бездоріжжя, щоб добратися до села, де кінець цивілізації... Але люди все одно якось виживають", - зауважив автор тревел-проекту Михайло Будейчук.

Під час радянської окупації у 1950-х роках цю місцину обрали для створення так званого "робочого табору для "тунеядців" - громадян СРСР, яким приписували "соціальний паразитизм".

"І всіх тих, хто не хотів працювати та жити, як інші, відправляли сюди - як на заслання. Для них збудували хати-бараки, які стоять досі. Поетів і громадських діячів відправляли на Сибір та в Магадан, ну а тих, хто не був небезпечним для СРСР, а виключно був лінивим і не хотів працювати - відправляли в одне з таких поселень", - пояснив ведучий.

Мешкати так далеко від цивілізації зможе не кожен (скріншот: youtube.com/@Gutsulandia)

Варто зазначити, що "соціальний паразитизм" або ж "тунеядство" у радянському законодавстві означало "паразитичне існування коштом суспільства".

Згідно з радянським кримінальним законодавством, "тунеядство" каралося, а суть його полягала в тривалому (понад чотири місяці підряд або впродовж року в цілому) "проживанні повнолітньої працездатної особи на нетрудові доходи з ухиленням від суспільно корисної праці".

Все, що залишилось від "табору" (скріншот: youtube.com/@Gutsulandia)

Відомо, що Перкалаба - не єдине віддалене карпатське село, де створювали подібний табір.

"Схожий табір для "тунеядців" був також на Буковині - в селі Фальків. Ідентичні будівлі-бараки, які вже місцями протікають", - уточнив Будейчук.

За його словами, у Перкалабі нині мешкають саме нащадки тих людей, яких у 50-60 роках "вижили" в це село.

Людей у селі практично не лишилось (скріншот: youtube.com/@Gutsulandia)

При цьому логістично населений пункт розміщений значно ближче до Румунії, ніж до інших сіл України (для його відвідин потрібно навіть отримати заздалегідь спеціальний дозвіл на проїзд від прикордонної служби).

"Найбільше вражає те, що деякі сім'ї тут живуть з дітьми. А до найближчої школи - 50 кілометрів бездоріжжя", - зауважив ведучий "Гуцулендії".