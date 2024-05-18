Рабочий лагерь для "тунеядцев". Как живет самое бедное село Карпат и что о нем известно (видео)

Что известно о местоположении, истории и жизни села

Село Перкалаба расположено практически на самой границе Украины с Румынией. Чтобы туда добраться, нужно преодолеть около 50 км бездорожья.

Село находится недалеко от границы с Румынией (скриншот: google.com/maps)

Поговаривают, что этот населенный пункт - едва ли не самый отдаленный от магазинов и цивилизации в целом во всех украинских Карпатах.

Основанное в начале XVIII века, село в лучшие времена имело около 200 жителей, однако в настоящее время там живет около 40 человек.

Прекрасная природа граничит с разрухой (скриншот: youtube.com/@Gutsulandia)

"50 км бездорожья, чтобы добраться до села, где конец цивилизации... Но люди все равно как-то выживают", - отметил автор тревел-проекта Михаил Будейчук.

Во время советской оккупации в 1950-х годах это место избрали для создания так называемого "рабочего лагеря для "тунеядцев" - граждан СССР, которым приписывали "социальный паразитизм".

"И всех тех, кто не хотел работать и жить, как другие, отправляли сюда - как в ссылку. Для них построили дома-бараки, которые стоят до сих пор. Поэтов и общественных деятелей отправляли в Сибирь и в Магадан, ну а тех, кто не был опасным для СССР, а исключительно был ленивым и не хотел работать - отправляли в одно из таких поселений", - объяснил ведущий.

Жить так далеко от цивилизации сможет не каждый (скриншот: youtube.com/@Gutsulandia)

Стоит отметить, что "социальный паразитизм" или "тунеядство" в советском законодательстве означало "паразитическое существование на средства общества".

Согласно советскому уголовному законодательству, "тунеядство" каралось, а суть его заключалась в длительном (более четырех месяцев подряд или в течение года в целом) "проживании совершеннолетнего трудоспособного лица на нетрудовые доходы с уклонением от общественно полезного труда".

Все, что осталось от "лагеря" (скриншот: youtube.com/@Gutsulandia)

Известно, что Перкалаба - не единственная отдаленная карпатская деревня, где создавали подобный лагерь.

"Похожий лагерь для "тунеядцев" был также на Буковине - в селе Фалькив. Идентичные здания-бараки, которые уже местами протекают", - уточнил Будейчук.

По его словам, в Перкалабе сейчас живут именно потомки тех людей, которых в 50-60 годах "выжили" в это село.

Людей в селе практически не осталось (скриншот: youtube.com/@Gutsulandia)

При этом логистически населенный пункт расположен значительно ближе к Румынии, чем к другим селам Украины (для его посещения нужно даже получить заранее специальное разрешение на проезд от пограничной службы).

"Больше всего поражает то, что некоторые семьи здесь живут с детьми. А до ближайшей школы - 50 километров бездорожья", - отметил ведущий проекта "Гуцулендія".