7 красивих островів України, які сьогодні можна відвідати з родиною

В Україні не лише розташований найбільший безлюдний острів Європи - Джарилгач, який, на жаль, зараз під окупацією росіян, у нас ще й багато річкових островів, що вражають своєю різноманітністю флори та фауни, а також - унікальною природою.

Про 7 українських островів, які варто відвідати з родиною, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Труханів острів у Києві

Відвідування Труханового острову - ідеальний варіант для відпочинку на природі, фактично перебуваючи у Києві.

Торік міськрада облаштувала маршрут для активного відпочинку на острові. Він підходить для бігу, скандинавської ходьби та їзди на гірському велосипеді. Маршрут проклали через озера, дубові та соснові ліси, піщані пляжі. Також там створили фотозони й відвели спеціальні місця для відпочинку. На острові встановили громадські вбиральні й пункти медичної допомоги.

Втім, варто врахувати, що цьогоріч через дію воєнного стану відкриття пляжного сезону в Києві у 2024 році не буде.

Вхід на Труханів острів (фото: the-city.kiev.ua)

Жуків острів у Києві

Жуків острів розташований у Голосіївському районі столиці, він належить до однойменного ландшафтного заказника. На його території росте пам'ятка природи місцевого значення "Дуб на Синій воді". Це дерево ще називають найромантичнішим дубом Києва, його вік понад 500 років, а обхват стовбура - понад 6 метрів.

Це місце чудовий варіант для тихого відпочинку з родиною особливо, якщо ви любите спостерігати за природою. На цьому острові ростуть чотири види Червонокнижних рослин.

Також саме на цьому острові розташовані залишки недобудованого тунелю, який мав йти під Дніпром (будівництво зупинили під час Другої світової). У народі його ще називають Сталінським метро.

Жуків острів сполучений із прилеглою територією насипною дамбою (фото: Вікіпедія)

Кемпа або Фестивальний острів у Вінниці

Кемпа є одним із найбільших островів на Південному Бузі. На ньому заборонене капітальне будівництво, оскільки він має штучне походження. Втім, попри це острів залишається чудовим місцем для відпочинку на природі, хоч зараз він не має сухопутного сполучення з берегами.

Експерти наголошують, що у Кемпи великий рекреаційний потенціал. Раніше активісти уже розробляли різноманітні проекти, втім вони так і залишились нереалізованими.

Зокрема, там пропонували відтворити старовинну фортецю, облаштувати злітно-посадкову смуга для НЛО в оточенні макетів кораблів прибульців і відкрити культурно-розважальний комплекс. Зараз ця територія залишається вільною від людей, тому є чудовим варіантом для тихого відпочинку практично посеред Вінниці.

Острів Кепма у Віннниці (фото: i-vin.info)

Монастирський острів у Дніпрі

Острів має прекрасну природу - на заході розташовані гранітні скелі, а на сході він переходить у піщану косу. На ньому розташовані численні атракціони, є зоопарк, пляжі, канатна дорога, річковий причал, човникові станції та кав'ярні. Тож відпочинок тут із родиною буде максимально комфортним. На острів веде пішохідний міст з правого берега Дніпра.

Цей острів також цікавий і для науковців, оскільки на ньому археологи знаходили кам'яні молотки, крем'яні ножі, прясляці, одбійники, поодинокі кістки та мамутові зуби.

Вид на храм Святого Миколая і водоспад "Поріг Ненаситець" (фото: Вікіпедія)

Хортиця поблизу Запоріжжя

Це найбільший острів на Дніпрі і, певно, найвідоміший в Україні. Хортиця входить у перелік Семи чудес України, тож хоча б раз, але її варто відвідати, особливо якщо ви цікавитесь історією.

Острів завдовжки 12,5 км та завширшки 2,5 км. З ним сполучають чотири автомобільні мости, також через нього проходить залізниця.

На острові є заселені селища, також багато розташовано пам'яток історії й археології. А ще облаштовані санаторії, туристичні бази й піщані пляжі. Унікальною є й природа Хортиці - тут смерекові й листяні ліси, а ще досі збережені плавні у південній частині острова.

Однозначно найбільшим туристичним магнітом Хортиці є Історико-культурний комплекс "Запорозька Січ", де мандрівники мають можливість зануритися у козацькі часи та більше дізнатись про їхній побут.

Цікаво, що на острові досі проводять археологічні розкопки.

Альтанка на Хортиці (фото: Вікіпедія)

Панорама з Хортиці (фото: Вікіпедія)

Острів Інь-Янь на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей

Цей острів на Дністрі отримав назву через свою візуальну схожість зі східним знаком інь-янь. Розташований він на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей. Найближчий населений пункт до нього - село Литячів.

Тут точно сподобається любителям дикого та тихого відпочинку. Вражаючими є також панорами на сам острів. Найкраще добиратися до Інь-Янь власним транспортом.

Острів Інь-Янь (фото: spadok.org.ua)

Великі і Малі Кучугури поблизу Запоріжжя

Тут розташований орнітологічний заказник загальнодержавного значення в Україні, який входить у склад Національного природного парку "Великий Луг". На островах ростуть рідкісні рослини та водяться Червонокнижні тварини.

У природнозаповідній зоні облаштовані туристичні маршрути та еколого-освітні стежки з місцями для короткострокового відпочинку. Цей острів точно сподобається тим, хто любить тихий відпочинок подалі від цивілізації.

Великі і Малі Кучугури (фото: Вікіпедія)