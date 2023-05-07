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Не робіть цього зі своїм волоссям, бо зіпсуєте собі долю

Що не можна робити з волоссям (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Волосся в уявленнях наших пращурів уособлювало життєву силу й енергію. Саме тому ставлення до шевелюри завжди було трепетне, а неправильні дії з волоссям, вважалося, можуть накликати біду і навіть зіпсувати долю.

Які прикмети про волосся дійшли до нашого часу - в матеріалі Styler далі.

Найголовніші заборони щодо волосся

У жодному разі не можна кидати обрізане волосся у воду. Вважається, що разом із течією вода унесе і вашу долю.

Не можна стригти волосся самостійно або давати це робити близьким родичам. Якщо зробити це самому, можна вкоротити собі життя, а з родичем можна сильно посваритися.

Також не варто давати стригти вас людині, яку ви недолюблюєте або вона вам неприємна: це негативно позначиться на вашій енергетиці.

Які ще існують прикмети про волосся

  • Дати стрижки та миття

Існує повір'я, що не можна стригти волосся у певні дні. Наприклад, поганим знаком вважається, якщо стригтися в день Петра та Павла та день ангела-охоронця. Так само в певні церковні свята не можна мити волосся.

Стрижка і догляд за волоссям не рекомендується в несприятливі дні за місячним календарем.

  • Волосся на гребінці

Існує повір'я, що якщо залишати волосся на гребінці, це може призвести до розладу в сім'ї. Тому після розчісування рештки волосся треба видалити.

  • Зачіска перед сном

Вважається, що наведення краси, в тому числі і зачіски перед сном, може призвести до неприємних сновидінь. При цьому розчісувати волосся перед сном можна і потрібно - ця дія допоможе позбутися поганої енергетики.

  • Волосся на підлозі

Після стрижки необхідно зібрати волосся і викинути у відро для сміття. Кажуть, що залишаючи його на підлозі, можна привернути біди та нещастя у своє життя.

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