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Що не можна робити з речами з секонда, і які не можна купувати взагалі

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Понеділок 17 квітня 2023 18:31
Що не можна робити з речами з секонда, і які не можна купувати взагалі Як правильно поводитися в секонд-хенді (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Похід за обновами в секонд-хенди може суттєво зекономити ваш бюджет та й принести користь нашій планеті. Тільки задумайтеся, для виготовлення одних джинсових штанів потрібно близько 800 літрів води!

Але не всяку річ, викладену на полицю вторинки, варто вдягати на себе, та й знати певні правила щодо секондівського одягу просто необхідно.

Про це в Instagram розповіла дерматолог Вікторія Ахтарнія.

В чому особливість речей з секонду

Дерматолог нагадує, що речі з секондів обов’язково проходять хімічну та/або термічну обробку. Через це і є типовий запах і чим їдкіший він - тим славніше їх обробляли.⠀

Такі товари (в ідеалі) перевіряють, потім надають сертифікати і дозволи для продаж.

Що робити, щоб речі з секондів стали ще безпечнішими для вас?

  • Категорично заборонено міряти невипрані речі.
  • Вдома обов'язково виперіть їх при температурі не менше 60 градусів і ставте на найдовший режим прання.
  • Після цього бажано ще попрасувати обновки. Принаймні ті речі, які можна.⠀
  • Взуття також потрібно прати і ще додатково обробити антисептиками. Можна гарно розпилити антисептик і дати їм висохнути.
  • Іграшки також треба помити (ті, які можна), і обробити антисептиками. Все варто ретельно перевірити на цілісність та безпечність.

Що ніколи не можна купувати в секонді

Не варто купувати вживану спідню білизну. Цей предмет одягу має бути виключно новим.

Також дерматолог проти вживаної косметики, адже хтозна, коли вона була відкрита, і це не гігієнічно.

Раніше лікар-дерматолог розповів, чому стосунки з бородатими чоловіками можуть бути небезпечними.

Також дізнайтеся, як по обличчю розпізнати поширену венеричну хворобу.

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