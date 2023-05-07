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Не делайте этого со своими волосами, потому что испортите себе судьбу

Что нельзя делать с волосами (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Волосы в представлениях наших предков олицетворяли жизненную силу и энергию. Именно поэтому отношение к шевелюре всегда было трепетным, а неправильные действия с волосами, считалось, могут навлечь беду и даже испортить судьбу.

Какие приметы о волосах дошли до нашего времени - в материале Styler далее.

Главные запреты относительно волос

Ни в коем случае нельзя бросать обрезанные волосы в воду. Считается, что вместе с течением вода унесет и вашу судьбу.

Нельзя стричь волосы самостоятельно или давать это делать близким родственникам. Если сделать это самому, можно укоротить себе жизнь, а с родственником можно сильно поругаться.

Также не стоит давать стричь вас человеку, которого вы недолюбливаете или он вам неприятен: это негативно скажется на вашей энергетике.

Какие еще существуют приметы о волосах

  • Даты стрижки и мытья

Существует поверье, что нельзя стричь волосы в определенные дни. Например, плохим знаком считается, если стричься в день Петра и Павла и день ангела-хранителя. Так же в определенные церковные праздники нельзя мыть волосы.

Стрижка и уход за волосами не рекомендуется в неблагоприятные дни по лунному календарю.

  • Волосы на расческе

Существует поверье, что если оставлять волосы на расческе, это может привести к разладу в семье. Поэтому после расчесывания остатки волос нужно удалить.

  • Прическа перед сном

Считается, что наведение красоты, в том числе и прически перед сном, может привести к неприятным сновидениям. При этом расчесывать волосы перед сном можно и нужно - это действие поможет избавиться от плохой энергетики.

  • Волосы на полу

После стрижки необходимо собрать волосы и выбросить в мусорное ведро. Говорят, что, оставляя их на полу, можно привлечь беды и несчастья в свою жизнь.

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