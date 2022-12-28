Не робіть цього з медом ніколи: зіпсуєте і продукт, і здоров'я

Мед - особливий натуральний продукт, з яким треба вміти поводитися правильно. Інакше ви ризикуєте і дорогоцінну баночку зіпсувати, і здоров'я підірвати.

Що не варто робити з медом, в Instagram розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик.

Не нагрівайте

Мед краще не нагрівати вище за 40 градусів. Тобто не варто розігрівати продукт в мікрохвильовці, додавати в тісто для випікання, млинці для смаження чи гарячий чай.

Адже під час сильного нагрівання речовина оксіметилфурфурол, яка міститься в меді, стає небезпечною.

Не допускайте вологу і вкраплення сторонніх продуктів

Коли ви набираєте мед з банки, користуйтеся лише чистою сухою ложкою.

Мокрими, нестерильними, облизаними ложками мед брати не можна. Так само не можна й закривати мед мокрими кришками.

Волога зможе легко зіпсувати мед, він забродить, а кришка здується.

Мед - не замінник цукру

Помилково вважати, що альтернативою шкідливому цукру може стати нешкідливий мед.

Позаяк глікемічний індекс меду також високий, він містить багато калорій і вуглеводів. Тож, якщо ви стежите за вагою, повноцінно замінювати цукор медом не можна.