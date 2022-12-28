Не робіть цього з медом ніколи: зіпсуєте і продукт, і здоров'я
Мед - особливий натуральний продукт, з яким треба вміти поводитися правильно. Інакше ви ризикуєте і дорогоцінну баночку зіпсувати, і здоров'я підірвати.
Що не варто робити з медом, в Instagram розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик.
Не нагрівайте
Мед краще не нагрівати вище за 40 градусів. Тобто не варто розігрівати продукт в мікрохвильовці, додавати в тісто для випікання, млинці для смаження чи гарячий чай.
Адже під час сильного нагрівання речовина оксіметилфурфурол, яка міститься в меді, стає небезпечною.
Не допускайте вологу і вкраплення сторонніх продуктів
Коли ви набираєте мед з банки, користуйтеся лише чистою сухою ложкою.
Мокрими, нестерильними, облизаними ложками мед брати не можна. Так само не можна й закривати мед мокрими кришками.
Волога зможе легко зіпсувати мед, він забродить, а кришка здується.
Мед - не замінник цукру
Помилково вважати, що альтернативою шкідливому цукру може стати нешкідливий мед.
Позаяк глікемічний індекс меду також високий, він містить багато калорій і вуглеводів. Тож, якщо ви стежите за вагою, повноцінно замінювати цукор медом не можна.
Також читайте, чи можна їсти старий мед без шкоди для здоров'я.
Крім того ми писали, як швидко відрізнити справжній мед від підробки.