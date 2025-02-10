Не робіть цю помилку: як правильно обрізати квіти, щоб вони довго були свіжими

Букет квітів - це ніжний та романтичний подарунок на День святого Валентина. Але щоб квіти не зів’яли вже наступного дня, потрібно правильно доглядати за ними та не робити помилок при обрізці стебла.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку флористки Олени Дрючан розповідає основні правила догляду, які допоможуть зберегти красу квітів на багато днів.

Як правильно обрізати стебло у квітів

Багато людей обрізають стебла звичайними ножицями, але це серйозна помилка. Леза ножиць можуть занадто сильно здавити стебло, пошкоджуючи капіляри, через які квітка отримує вологу. Це ускладнює поглинання води, і навіть якщо квітка стоїть у вазі з чистою водою, вона почне швидко в’янути.

Щоб уникнути цього, потрібно використовувати гострий ніж або садовий секатор. Вони роблять рівний і чистий зріз без пошкодження тканин стебла. Дуже важливо виконати зріз під кутом 45 градусів - це збільшує площу поверхні, через яку квітка вбирає воду, і не дозволяє стеблу щільно лягати на дно вази, блокуючи потік рідини.

Ще один важливий нюанс - обрізку потрібно робити під водою. Якщо зрізати стебло на повітрі, у капілярах може утворитися повітряна пробка, що перекриє доступ води. Тому найкращий спосіб - наповнити миску або раковину водою і прямо в ній зробити свіжий зріз.

Також важливо регулярно оновлювати зрізи – приблизно кожні два дні. Це допомагає очистити капіляри від можливих забруднень та покращує поглинання вологи.

Як часто треба міняти воду для квитів

Щоб квіти довше залишалися свіжими, потрібно використовувати фільтровану або відстояну воду кімнатної температури. Холодна вода може викликати стрес у рослин, а надто гаряча - прискорити їхнє старіння.

Змінюйте воду щодня, щоб запобігти розмноженню бактерій, які закупорюють судини стебел і заважають квітам отримувати вологу. Додайте у воду кілька крапель лимонного соку або оцту - це знизить рівень бактерій та продовжить життя букета.

Щоб квіти стояло довго та були свіжими, за ними треба правильно доглядати (фото: Freepik.com)

Підживлення для продовження свіжості

Щоб квіти довше залишалися красивими, можна додати у воду спеціальні підживки, які продаються у квіткових магазинах. Але якщо їх немає, можна скористатися домашніми засобами:

Цукор: забезпечує квіти поживними речовинами (1 чайна ложка на 1 л води).

забезпечує квіти поживними речовинами (1 чайна ложка на 1 л води). Аспірин: допомагає знизити рівень бактерій (половина таблетки на 1 л води).

допомагає знизити рівень бактерій (половина таблетки на 1 л води). Активоване вугілля: очищає воду та запобігає її закисанню (1 подрібнена таблетка на 1 л води).

Не варто додавати всі засоби одразу - оберіть один із варіантів, щоб уникнути перенасичення.

Вибір правильного місця для букета

Букет варто розміщувати подалі від прямих сонячних променів, батарей та протягів. Висока температура та сухе повітря прискорюють випаровування вологи, що веде до швидкого в’янення квітів.

Також слід уникати розміщення букета поруч із фруктами, особливо яблуками та бананами. Вони виділяють етилен - газ, який прискорює процес старіння рослин.

Догляд за різними видами квітів

Кожен вид квітів має свої особливості догляду: